Без роста и сокращения: количество финансовых учреждений в сентябре не изменилось

Количество участников небанковского финансового рынка в сентябре осталось неизменным — 791. Количество банков также осталось без изменений — 60. Об этом говорится в сообщении регулятора.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

В течение сентября было согласовано изменение объема лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг (сужение объема лицензии) одной финансовой компании.

По состоянию на 1 октября 2025 г. на рынке небанковских финансовых услуг работало: 418 финансовых компаний (количество не изменилось)

50 страховщиков non-life (количество не изменилось)

10 life-страховщиков (количество не изменилось)

один страховщик со специальным статусом

104 ломбарда (количество не изменилось)

88 кредитных союзов (количество не изменилось)

один лизингодатель (количество не изменилось) 45 страховых брокеров (количество не изменилось)

74 коллекторские компании (количество не изменилось).

Число банковских групп осталось неизменным (16). Число небанковских финансовых групп в сентябре увеличилось на две (41).

На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось) и 10 международных (количество не изменилось).

В то же время на рынке предоставителей финансовых платежных услуг работают 17 платежных учреждений (количество не изменилось), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи.

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 49 коммерческих агентов (было 48) и 32 технологических оператора платежных услуг (количество не изменилось).

Информация обо всех участниках платежного рынка содержится здесь.