Количество участников небанковского финансового рынка в сентябре осталось неизменным — 791. Количество банков также осталось без изменений — 60. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Без роста и сокращения: количество финансовых учреждений в сентябре не изменилось
В течение сентября было согласовано изменение объема лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг (сужение объема лицензии) одной финансовой компании.
По состоянию на 1 октября 2025 г. на рынке небанковских финансовых услуг работало: 418 финансовых компаний (количество не изменилось)
- 50 страховщиков non-life (количество не изменилось)
- 10 life-страховщиков (количество не изменилось)
- один страховщик со специальным статусом
- 104 ломбарда (количество не изменилось)
- 88 кредитных союзов (количество не изменилось)
- один лизингодатель (количество не изменилось) 45 страховых брокеров (количество не изменилось)
- 74 коллекторские компании (количество не изменилось).
Число банковских групп осталось неизменным (16). Число небанковских финансовых групп в сентябре увеличилось на две (41).
На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось) и 10 международных (количество не изменилось).
В то же время на рынке предоставителей финансовых платежных услуг работают 17 платежных учреждений (количество не изменилось), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи.
К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 49 коммерческих агентов (было 48) и 32 технологических оператора платежных услуг (количество не изменилось).
Информация обо всех участниках платежного рынка содержится здесь.
