Национальный банк Украины установил на 14 октября 2025 официальный курс гривны на уровне 41,6102 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ оставил на прежнем уровне курс гривны.
НБУ оставил на прежнем уровне курс доллара
Официальные курсы
Официальный курс на 14 октября 2025 установлен на таком уровне: 41,6102 гривны за 1 доллар (+0,0075 грн).
Официальный курс евро составит 48,1347 грн за 1 евро (+0,0253 грн).
Источник: Минфин
