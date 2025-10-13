ЕС выделит Украине дополнительные 100 млн евро зимней помощи

Европейский Союз работает над выделением Украине дополнительных 100 млн. евро зимней помощи. Об этом объявила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время пресс-конференции в Министерстве иностранных дел, сообщает «Европейская правда».

Подробности

Как известно, Каллас находится с визитом в Киеве 13 октября. Во время пресс-конференции в МИД с министром иностранных дел Андреем Сибигой, Каллас заявила, что ЕС уже мобилизовал 800 млн евро для поддержки Украины этой зимой.

«Мы работаем над дополнительными 100 млн евро для генераторов, приютов и снаряжения для холодной погоды», — подчеркнула она.

Каллас добавила, что сейчас россия пытается компенсировать неудачи на поле боя «террористическими атаками против гражданского населения и украинской энергетической инфраструктуры».