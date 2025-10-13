Курс валют в понедельник: банки, обменники и межбанк

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках по покупке потерял 2 копейки, а в продаже прибавил 2 копейки. Евро в покупке и продаже прибавил 15 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,37−41,86 грн. Евро покупают за 48,00 грн, а продают за 48,70 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,43−41,57, евро — 48,50−48,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,68−41,71 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,41−48,44 грн/евро.

