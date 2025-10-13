Бывший премьер-министр Британии присоединился к Microsoft в качестве старшего советника

Бывший премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил, что присоединился к американскому технологическому гиганту Microsoft и стартапу в сфере искусственного интеллекта Anthropic в качестве старшего советника. Соответствующая запись опубликована на его странице в LinkedIn.

Детали

После поражения Консервативной партии на всеобщих выборах в июле прошлого года Сунак ушел с поста лидера партии, однако продолжает оставаться членом британского парламента.

В публикации он уточнил, что все доходы от должностей в Microsoft и Anthropic будут полностью направлены в благотворительный фонд The Richmond Project, который он основал вместе с супругой Акшатой Мурти.

Представители Anthropic и один из крупнейших инвесторов стартапа — Amazon — заявили, что консультативная должность Сунака носит внутренний и частичный характер и полностью соответствует требованиям Комитета по назначениям на должности после государственной службы (ACOBA), контролирующего переход бывших министров и высокопоставленных чиновников на работу в частные компании.

Согласно условиям, Сунак будет консультировать Anthropic по вопросам стратегии, макроэкономических и геополитических тенденций. Эта работа касается глобальных вопросов и не затрагивает британскую политику, при этом ему запрещено контактировать с представителями правительства Великобритании от имени компании.

В Microsoft Сунак также будет давать стратегические рекомендации по макроэкономическим и геополитическим вопросам. Согласно письму, опубликованному на сайте ACOBA и подписанному временным председателем комитета Изабель Доверти, Сунак выступит на ежегодном саммите Microsoft, но не будет участвовать в консультировании по вопросам британской политики.

В документе также указано, что бывшему премьеру запрещено лоббировать интересы компании в течение двух лет с момента ухода с министерского поста и использовать любую конфиденциальную информацию, полученную во время работы в правительстве.

Как напоминает Reuters, это назначение последовало после того, как в июле Сунак вернулся в Goldman Sachs — также в роли консультанта. Ранее, в начале 2000-х, он уже работал в этом инвестиционном банке аналитиком, прежде чем перейти в ряд других частных компаний.