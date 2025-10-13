Бывший премьер-министр Британии присоединился к Microsoft в качестве старшего советника

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 октября 2025, 9:52 Читати українською

Бывший премьер-министр Британии присоединился к Microsoft в качестве старшего советника

Бывший премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил, что присоединился к американскому технологическому гиганту Microsoft и стартапу в сфере искусственного интеллекта Anthropic в качестве старшего советника. Соответствующая запись опубликована на его странице в LinkedIn.

Бывший премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил, что присоединился к американскому технологическому гиганту Microsoft и стартапу в сфере искусственного интеллекта Anthropic в качестве старшего советника.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

После поражения Консервативной партии на всеобщих выборах в июле прошлого года Сунак ушел с поста лидера партии, однако продолжает оставаться членом британского парламента.

В публикации он уточнил, что все доходы от должностей в Microsoft и Anthropic будут полностью направлены в благотворительный фонд The Richmond Project, который он основал вместе с супругой Акшатой Мурти.

Представители Anthropic и один из крупнейших инвесторов стартапа — Amazon — заявили, что консультативная должность Сунака носит внутренний и частичный характер и полностью соответствует требованиям Комитета по назначениям на должности после государственной службы (ACOBA), контролирующего переход бывших министров и высокопоставленных чиновников на работу в частные компании.

Согласно условиям, Сунак будет консультировать Anthropic по вопросам стратегии, макроэкономических и геополитических тенденций. Эта работа касается глобальных вопросов и не затрагивает британскую политику, при этом ему запрещено контактировать с представителями правительства Великобритании от имени компании.

В Microsoft Сунак также будет давать стратегические рекомендации по макроэкономическим и геополитическим вопросам. Согласно письму, опубликованному на сайте ACOBA и подписанному временным председателем комитета Изабель Доверти, Сунак выступит на ежегодном саммите Microsoft, но не будет участвовать в консультировании по вопросам британской политики.

В документе также указано, что бывшему премьеру запрещено лоббировать интересы компании в течение двух лет с момента ухода с министерского поста и использовать любую конфиденциальную информацию, полученную во время работы в правительстве.

Как напоминает Reuters, это назначение последовало после того, как в июле Сунак вернулся в Goldman Sachs — также в роли консультанта. Ранее, в начале 2000-х, он уже работал в этом инвестиционном банке аналитиком, прежде чем перейти в ряд других частных компаний.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами