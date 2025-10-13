Более 1,6 тысячи фопов открыли иностранцы в Украине за 9 месяцев 2025 года по данным Единого государственного реестра. Это почти на 10% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом говорится в данных Опендатабота.

В то же время, чистый прирост между открытиями и закрытиями в этом году составил 490 фопов-нерезидентов. Чаще всего предпринимателями в Украине становятся граждане Азербайджана, россии и Узбекистана.

1648 фопов зарегистрировали иностранцы в этом году в Украине. Это на 10% меньше, чем за тот же период в прошлом году. В общей сложности только 0,7% от общего количества новых предпринимателей в этом году составляют нерезиденты Украины.

В то же время 1158 фопов-иностранцев за это же время прекратили свою деятельность. Чистый прирост составил 490 предпринимателей-нерезидентов. Всего более 213 тысяч предпринимателей закрылись в Украине за этот период, так что доля иностранцев составляет всего 0,5%.

В отличие от фопов граждан, у иностранцев больше дел начинают мужчины: 69% против 31% предпринимателей.

Стоит отметить, что нерезиденты-фопы достаточно устойчивы: медиа время работы такого предпринимателя в Украине составляет 3.1 года. Рекордсменкой стала женщина с гражданством рф, фоп которой проработал 30 лет и закрылся в начале этого года. К сравнению, фопы украинцев живут даже меньше: 2.5 года.

«Открытие фопов иностранцами — абсолютно нормальная и законная практика. Люди, имеющие вид на временное или постоянное проживание в Украине, получают РНОКПП (налоговый номер), поэтому могут официально вести предпринимательскую деятельность и уплачивают налоги наравне с гражданами Украины. Что касается граждан россии — они не являются исключением из этого правила, они не являются исключением из этого правила. дело. В этом случае процедура не отличается от открытия фопа каким-либо другим нерезидентом», — отмечает Денис Попов, руководитель юридического департамента Опендатабота, адвокат, арбитражный управляющий.

Больше всего среди новых предпринимателей происходит из Азербайджана — 229 фопов (14%), подражают граждане российской федерации — 222 (14%), Узбекистану — 160 (10%), Молдове — 125 (8%) и Армении — 95 (6%).

Чаще других бизнес прекращают граждане России — 241 фоп (21%), Азербайджана — 157 (14%), Молдовы — 102 (9%), Узбекистана — 91 (8%) и Беларуси — 69 (6%).

Подавляющее большинство иностранцев выбирают бизнес в сфере торговли — почти каждый третий бизнес. К слову, эта сфера пользуется спросом и среди фопов украинцев. Следуют общепит (14%), оптовая торговля (9%), компьютерное программирование (6%) и предоставление информационных услуг (4%).

Закрытий много в таких же сферах: розничная торговля (37%), компьютерное программирование (10%) и общепит (9%).

Каждый третий иностранец начинает свое дело в Киеве: 544 фопа в этом году. Далее следуют Одесщина с 300 фопами (18%), Киевщина — 138 (8%), Харьковщина — 104 (6%) и Львовщина — 83 (5%). Меньше всего иностранных предпринимателей зарегистрировано в Волынской, Черниговской, Сумской, Донецкой и Херсонской областях — от 2 до 17 фопов.

Преимущественно закрываются бизнесы иностранцев в тех же регионах: в Киеве — 297 (26%), далее — в Одесской (17%), Харьковской (9%), Киевской (8%) и Днепропетровской (5%) областях.