1,6 тысячи ФОП открыли иностранцы в Украине в этом году — Опендатабот

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 октября 2025, 9:38 Читати українською

1,6 тысячи ФОП открыли иностранцы в Украине в этом году — Опендатабот

Более 1,6 тысячи фопов открыли иностранцы в Украине за 9 месяцев 2025 года по данным Единого государственного реестра. Это почти на 10% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом говорится в данных Опендатабота.

Более 1,6 тысячи фопов открыли иностранцы в Украине за 9 месяцев 2025 года по данным Единого государственного реестра.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В то же время, чистый прирост между открытиями и закрытиями в этом году составил 490 фопов-нерезидентов. Чаще всего предпринимателями в Украине становятся граждане Азербайджана, россии и Узбекистана.

1648 фопов зарегистрировали иностранцы в этом году в Украине. Это на 10% меньше, чем за тот же период в прошлом году. В общей сложности только 0,7% от общего количества новых предпринимателей в этом году составляют нерезиденты Украины.

В то же время 1158 фопов-иностранцев за это же время прекратили свою деятельность. Чистый прирост составил 490 предпринимателей-нерезидентов. Всего более 213 тысяч предпринимателей закрылись в Украине за этот период, так что доля иностранцев составляет всего 0,5%.

В отличие от фопов граждан, у иностранцев больше дел начинают мужчины: 69% против 31% предпринимателей.

Стоит отметить, что нерезиденты-фопы достаточно устойчивы: медиа время работы такого предпринимателя в Украине составляет 3.1 года. Рекордсменкой стала женщина с гражданством рф, фоп которой проработал 30 лет и закрылся в начале этого года. К сравнению, фопы украинцев живут даже меньше: 2.5 года.

«Открытие фопов иностранцами — абсолютно нормальная и законная практика. Люди, имеющие вид на временное или постоянное проживание в Украине, получают РНОКПП (налоговый номер), поэтому могут официально вести предпринимательскую деятельность и уплачивают налоги наравне с гражданами Украины. Что касается граждан россии — они не являются исключением из этого правила, они не являются исключением из этого правила. дело. В этом случае процедура не отличается от открытия фопа каким-либо другим нерезидентом», — отмечает Денис Попов, руководитель юридического департамента Опендатабота, адвокат, арбитражный управляющий.

Больше всего среди новых предпринимателей происходит из Азербайджана — 229 фопов (14%), подражают граждане российской федерации — 222 (14%), Узбекистану — 160 (10%), Молдове — 125 (8%) и Армении — 95 (6%).

Чаще других бизнес прекращают граждане России — 241 фоп (21%), Азербайджана — 157 (14%), Молдовы — 102 (9%), Узбекистана — 91 (8%) и Беларуси — 69 (6%).

Подавляющее большинство иностранцев выбирают бизнес в сфере торговли — почти каждый третий бизнес. К слову, эта сфера пользуется спросом и среди фопов украинцев. Следуют общепит (14%), оптовая торговля (9%), компьютерное программирование (6%) и предоставление информационных услуг (4%).

Закрытий много в таких же сферах: розничная торговля (37%), компьютерное программирование (10%) и общепит (9%).

Каждый третий иностранец начинает свое дело в Киеве: 544 фопа в этом году. Далее следуют Одесщина с 300 фопами (18%), Киевщина — 138 (8%), Харьковщина — 104 (6%) и Львовщина — 83 (5%). Меньше всего иностранных предпринимателей зарегистрировано в Волынской, Черниговской, Сумской, Донецкой и Херсонской областях — от 2 до 17 фопов.

Преимущественно закрываются бизнесы иностранцев в тех же регионах: в Киеве — 297 (26%), далее — в Одесской (17%), Харьковской (9%), Киевской (8%) и Днепропетровской (5%) областях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами