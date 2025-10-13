За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1140 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 123 950 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 12 октября: 1140 российских оккупантов, 3 танка и 232 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1123950 (+1140) человек
- танков — 11251 (+3) ед
- боевых бронированных машин — 23345 (+0) ед
- артиллерийских систем — 33599 (+21) ед
- РСЗО — 1520 (+2) ед
- средства ПВО — 1225 (+0) ед
- самолетов — 427 (+0) ед
- вертолетов — 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 69242 (+232)
- крылатые ракеты — 3859 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 64043 (+109)
- специальная техника — 3977 (+1)
