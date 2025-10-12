Multi от Минфин
12 октября 2025, 9:00

XYZVerse выходит за рамки категории мем-монет с запуском CS2 League с оборотом 5,5 млн $

XYZVerse недавно привлек внимание как первая мем-монета, посвященная всем видам спорта, — проект, представляющий себя с амбициозным лозунгом «выше, быстрее, сильнее». Сравнение со спортом является намеренным. Как и спортсмен, XYZVerse позиционирует себя как участник соревнований на переполненной арене, где скорость и сила часто определяют выживание.

XYZVerse недавно привлек внимание как первая мем-монета, посвященная всем видам спорта, — проект, представляющий себя с амбициозным лозунгом «выше, быстрее, сильнее».

Мем-монеты продемонстрировали способность к экстремальным колебаниям цен. Dogecoin, пионер в этой категории, зафиксировал рост почти на 250 000 % от своего исторического минимума. XYZVerse поставил перед собой цель: рост на 99 999 % с 0,0001 доллара в предпродаже до 0,1 доллара при листинге.

Решение о проведении предпродажи отражает понимание того, в чем заключается ценность рынка мем-монет. Часто решающим фактором является сообщество. Еще до официального листинга XYZVerse создал базу ранних сторонников, стремясь к более плавному выходу на рынок.

Первая ончейн-лига CS2 для расширения охвата

В своем последнем шаге XYZVerse объявила о запуске CS2 League, киберспортивного турнира по Counter-Strike 2, призванного расширить сферу применения токена за пределы спекуляций. Призовой фонд лиги составляет более 5,5 миллионов, финансируемых за счет наличных средств, токенов XYZ и взносов от пропусков доступа к сообществу.

В турнире примут участие десять команд. В состав каждой команды войдут три инфлюенсера, один основатель проекта и один член сообщества, выбранный по жребию. Стоимость участия составляет 100 USDT. Обладатели пропусков получают право голоса по картам, прогнозам и коллекционным предметам, а также доступ к повторам матчей.

Компания ожидает, что первый сезон соберет более миллиона зрителей на основных и сопутствующих трансляциях. Это сделает лигу одним из самых амбициозных экспериментов в области блокчейн-киберспорта, позиционируя XYZVerse не только как мем-токен, но и как игрока в сфере цифровых развлечений.

Получите ранний доступ к XYZVerse

За пределами традиционных мем-монет

Остается главный вопрос: является ли XYZVerse мем-монетой в традиционном смысле? По сути, нет. В отличие от проектов, которые полагаются исключительно на вирусный ажиотаж и исчезают после краткосрочной прибыли, XYZVerse стремится к полезности.

Дорожная карта включает в себя функции «играй, чтобы заработать», которые вознаграждают участие, интеграцию со спортивными ставками через bookmaker.XYZ, а также дополнительные партнерства с инфлюенсерами и игровыми проектами.

Цель состоит в том, чтобы сохранить актуальность через культурные связи и реальные случаи использования. В этом смысле XYZVerse представляет себя как «биткойн среди мем-монет», подчеркивая долговечность, а не быстрый спекулятивный цикл.

Токеномика и динамика предпродажи

Предпродажа привлекла стабильное участие в рамках многоуровневой модели. Текущая цена составляет 0,0056 доллара, окончательная цена предпродажи установлена на уровне 0,02 доллара, а планируемая цена листинга — 0,1 доллара. Такая структура поощряет раннее участие и одновременно способствует формированию долгосрочной привлекательности.

Для инвесторов $XYZ представляет собой как токен, основанный на мемах, так и утилитарный актив. Держатели получают доступ к бонусам для ставок, функциям «играй, чтобы заработать» и участию в таких мероприятиях, как CS2 League. Пересечение спортивной культуры и криптовалютной спекуляции является центральным элементом проекта.

Присоединяйтесь к предпродаже XYZVerse сейчас

Позиция на рынке

Сочетание предпродажи на 15 миллионов долларов, живой киберспортивной лиги с призовым фондом в несколько миллионов долларов и интеграции с платформами ставок отличает XYZVerse от мем-проектов, которые зависят только от динамики. Тем не менее, сможет ли проект сохранить рост, будет зависеть от его реализации. Поддержание интереса сообщества, сохранение активности токена в спортивных мероприятиях и реализация обещанных функций определят, станет ли XYZVerse устойчивой экосистемой или останется мимолетной тенденцией.

Часто задаваемые вопросы о XYZVerse

Что такое XYZVerse?

XYZVerse — это проект мем-монеты, позиционируемый как первый токен для всех видов спорта. Он сочетает в себе элементы спортивной культуры, киберспорта, стейкинга и криптовалютных вознаграждений.

Что такое XYZVerse CS2 League?

CS2 League — это киберспортивное соревнование по Counter-Strike 2, организованное XYZVerse. Призовой фонд составляет более 5,5 миллионов долларов, финансируемых наличными, токенами XYZ и продажей пропусков. В соревновании примут участие десять команд, в каждую из которых будет включен один член сообщества, выбранный путем лотереи.

Как фанаты могут принять участие в CS2 League?

Фанаты могут приобрести пропуск за 100 USDT. Это позволит им голосовать за карты, делать прогнозы, собирать цифровые предметы, смотреть повторы и, возможно, обеспечить себе место в команде.

Сколько зрителей, по ожиданиям, привлечет лига?

XYZVerse оценивает, что первый сезон посмотрят более миллиона зрителей в рамках основной и совместной трансляций.

Какова текущая цена $XYZ?

Во время предпродажи токен стоит 0,0055 доллара. На последнем этапе предпродажи цена будет повышена до 0,02 доллара. Планируемая цена листинга составляет 0,1 доллара.

Каков общий объем предложения токенов $XYZ?

Общий объем предложения фиксирован и составляет 100 миллиардов токенов. Более 40% распределяется между инициативами сообщества, а 10% остается у команды.

Прошел ли XYZVerse аудит безопасности?

Да. Компания Pessimistic, специализирующаяся на безопасности блокчейнов, провела аудит смарт-контракта и подтвердила его безопасность, эффективность и отсутствие критических недостатков.

Что ждет XYZVerse в будущем?

В планах на будущее — запуск приложений «играй, чтобы заработать», дополнительные партнерства в сфере спорта и игр, а также более глубокая интеграция $XYZ в платформы для ставок и взаимодействия с фанатами.

Источник: Минфин
