Коллекционные монеты как инвестиции. Что приносит наибольшую прибыль (видео)

Могут ли обычные копейки стать инвестицией? Почему некоторые памятные монеты вырастают в цене в десятки раз? И стоит ли сегодня вкладывать деньги в нумизматику, чтобы не только коллекционировать, но и заработать?

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В этом видео говорим о том, как формируется цена монет: от исчезающих из обращения копеек до серебряных «унцевых» монет. Показываем разные виды монет, примеры с украинского рынка и объясняем, в которые следует вкладываться.

В этом видео вы узнаете: