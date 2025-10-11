Multi от Минфин
українська
11 октября 2025, 9:00

LINK, TON, BNB ожидают роста, а 5,5-миллионная лига CS2 от XYZVerse разжигает ажиотаж

Крупные монеты, такие как LINK, TON и BNB, вызывают ажиотаж, демонстрируя признаки нового роста. В то же время, смелое 5,5-миллионное киберспортивное событие от XYZVerse вызвало волну интереса к мем-токенам. Эти параллельные силы формируют новые тенденции в сфере цифровых активов. Что стоит за этим новым всплеском динамики?

Крупные монеты, такие как LINK, TON и BNB, вызывают ажиотаж, демонстрируя признаки нового роста.

XYZVerse запускает первую лигу CS2 на блокчейне — рост числа фанатов подталкивает стоимость $XYZ вверх

В мире криптовалют, где тенденции меняются в одночасье, а конкуренция растет с каждым часом, нелегко выделиться. Однако XYZVerse удалось сделать именно это.

Уже известная как первая мем-монета, основанная на спорте, XYZVerse теперь открывает новые горизонты, объединяя киберспорт с криптовалютным пространством. Проект объявил о запуске первой лиги Counter-Strike 2 на блокчейне — соревновательной игровой арены, предназначенной для инфлюенсеров, основателей и сообщества.

На текущем этапе предпродажи XYZVerse уже собрал более 15 миллионов долларов и привлек быстро растущую аудиторию в основных криптовалютных и игровых СМИ. Сочетание мем-культуры, спортивного энтузиазма и реальной полезности проекта продолжает привлекать внимание, а с приближением старта лиги ажиотаж вокруг $XYZ только набирает обороты.

Киберспорт встречает Web3: лига CS2 от XYZVerse

Недавно объявленная XYZVerse Counter-Strike 2 League расширяет спортивную концепцию проекта в цифровую арену, объединяя два мощных мира — криптовалют и киберспорта. Идея проста, но амбициозна: объединить людей, которые формируют криптовалютную культуру, на одном сервере, сделать просмотр захватывающим и упростить присоединение для фанатов.

Вход стоит 100 USDT. Владельцы пропусков получают право голоса по картам, прогнозам и коллекционным предметам, а также доступ к повторам матчей.

Участие открыто как для создателей, так и для фанатов. Десять команд будут соревноваться за общий призовой фонд, превышающий 5,5 миллиона долларов, который будет распределен между тремя сильнейшими командами. Старт запланирован на 1 января 2026 года, и все матчи будут транслироваться в прямом эфире на Twitch и YouTube, а официальные ссылки будут объявлены ближе к дате начала.

Каждый элемент соревнования — от данных матчей и голосования сообщества до наград игроков — будет записываться в цепочке, что обеспечит полную прозрачность и справедливость на протяжении всего сезона.

Если формат приживется, Лига может стать основным двигателем устойчивой видимости, более глубокого вовлечения сообщества и, естественно, стимулировать спрос на $XYZ по мере расширения экосистемы.

Что такое XYZVerse?

Coin XYZVerse ($XYZ)
Адрес контракта 0xD75Ab4b69F2eDfb072fDFD7e2D15a875f95Ae5ae
Текущее повышение цены при предпродаже $15M+
Тип Meme token
Дата запуска Q4 2025 (Listing target: $0.10)
Повышение цены (на момент написания) 7,050% (from $0.0001 to current stage price of $0.00715)
Сообщество 21K+ X followers, 11K+ Telegram followers
Безопасность контракта Pessimistic Audit, SolidProof Audit — No critical vulnerabilities; secure, optimized code

Пессимистический аудит, аудит SolidProof — нет критических уязвимостей; безопасный, оптимизированный код

XYZVerse — это мем-монета, управляемая сообществом, которая объединяет спортивную культуру, геймифицированный стейкинг и криптовалюту. По сути, проект стремится не просто плыть по волне мемов, а интегрироваться с bookmaker.XYZ, предоставляя держателям токенов эксклюзивные привилегии для ставок, вознаграждения и доступ к криптовалютным играм с возможностью заработка.

Рост цены $XYZ и прогнозы после листинга

С момента начала предпродажи $XYZ демонстрирует быстрый и стабильный рост цены:

  • Начальная цена: 0,0001
  • Текущая цена на этапе предпродажи: 0,00715
  • Прогнозируемая цена листинга: 0,10

Присоединяйтесь к предпродаже XYZVerse до начала следующего этапа

Эта траектория означает, что даже до появления на биржах $XYZ уже продемонстрировал рост более чем на 7000% по сравнению с начальной ценой. К моменту закрытия предпродажи ранние покупатели получат токены с 5-кратной скидкой по сравнению с прогнозируемым уровнем листинга.

После листинга $XYZ по цене 0,10 доллара дальнейший рост будет зависеть от динамики рынка, притока ликвидности и динамики сообщества. Исходя из опыта предыдущих альткойнов, основанных на мемах и имеющих сильную нарративную составляющую, рост после листинга может быть существенным:

  • Консервативный сценарий: 2−3-кратный рост после листинга, целевая цена 0,20−0,30 доллара по мере наращивания ликвидности
  • Умеренный сценарий: 5−10 раз при ускорении ажиотажа, с целью 0,50−1,00 доллара в течение первого крупного ралли
  • Сценарий высокого роста: если XYZ привлечет значительное внимание рынка, цены могут пойти по пути ранних ралли Dogecoin или Pepe, с потенциалом превысить 1,00 доллар в течение полного цикла сезона альткойнов

Все вышеупомянутые факторы в сочетании с активной поддержкой сообщества и оптимистичными настроениями влиятельных лиц создают прочную основу для спроса, как только токен станет доступен как на централизованных, так и на децентрализованных биржах.

Является ли XYZVerse легитимным?

Хотя XYZVerse все еще находится в фазе предпродажи, несколько сигналов указывают на то, что это легитимный и тщательно структурированный проект. Однако, как и в случае с любым токеном предпродажи, настоящая проверка наступит после запуска, когда реальная рыночная эффективность и полезность экосистемы будут подвергнуты испытанию.

Аудит безопасности и проверка смарт-контрактов

Чтобы укрепить доверие и прозрачность, XYZVerse прошел полный аудит смарт-контрактов, проведенный Pessimistic, уважаемой компанией по обеспечению безопасности блокчейнов, известной своими тщательными оценками кода.

Результаты аудита были очень положительными и подтвердили, что смарт-контракт XYZVerse является безопасным, хорошо структурированным и эффективным с точки зрения расхода газа. Критических или серьезных уязвимостей обнаружено не было. Такой уровень тщательности и открытости отражает приверженность лучшим практикам в отрасли, где нередки неаудированные и поспешно развернутые мем-монеты. Аудиторский отчет доступен для общественности и служит ключевой основой для доверия инвесторов.

Ликвидность и контроль токенов

XYZVerse работает с фиксированным общим предложением в 100 миллиардов токенов, вводя дефицит в качестве основополагающего принципа. Для дальнейшей поддержки долгосрочной стоимости проект использует дефляционный механизм сжигания, при котором часть токенов систематически выводится из обращения посредством выкупа и сжигания. Такая структура не только сдерживает инфляцию, но и вознаграждает долгосрочных держателей, сокращая общее предложение с течением времени.

Разбивка токеномики XYZVerse

Категория

Доля

Количество

Предпродажа

17.87%

17,870,000,000 XYZ

Маркетинг

15%

15,000,000,000 XYZ

Ликвидность

15%

15,000,000,000 XYZ

Дефляционное сжигание

17.13%

17,130,000,000 XYZ

Поощрения, бонусы и раздача токенов

10%

10,000,000,000 XYZ

Разработка и экосистема

10%

10,000,000,000 XYZ

Команда

10%

10,000,000,000 XYZ

KOL (лидеры мнений)

5%

5,000,000,000 XYZ

Токеномика раскрывает экономическую структуру проекта и является ключевым фактором в оценке его долгосрочной устойчивости. XYZVerse использует ясную и сбалансированную модель токеномики с фиксированным общим предложением в 100 миллиардов токенов, что гарантирует неинфляционность проекта и его дефицит по замыслу.

Эта структура отражает хорошо продуманную стратегию, ориентированную на ликвидность, рост и вовлечение сообщества. Основные ассигнования включают:

  • Маркетинг (15%) и Ликвидность (15%), которые обеспечивают как видимость, так и готовность к обмену
  • Щедрые 17,13% ассигнований на сжигание, что делает XYZVerse одной из немногих мем-монет со встроенным крупномасштабным дефляционным механизмом
  • 10% отведено на развитие и рост экосистемы, что обеспечивает топливо для инноваций в продуктах и долгосрочного расширения
  • 10% на поощрения, аирдропы и бонусы, что способствует раннему вовлечению и децентрализованному участию сообщества

В отличие от многих мем-токенов, которые перераспределяют средства командам или полагаются только на ажиотаж, XYZVerse ограничивает распределение средств команде ответственными 10%, что соответствует лучшим практикам отрасли. Между тем, распределение, ориентированное на сообщество — предпродажа, аирдропы и KOL — составляет более 40% от общего предложения, усиливая подход проекта, ориентированный в первую очередь на широкую аудиторию.

При дисциплинированном выполнении эта модель распределения поддерживает как динамику рынка, так и полезность экосистемы, создавая основу не только для ажиотажа, но и для устойчивой актуальности до 2025 года и далее.

Сообщество: каково настроение?

Настроение сообщества вокруг XYZVerse является явно оптимистичным, что отражает как растущий энтузиазм, так и доверие к направлению проекта. На CoinMarketCap более 96% голосов пользователей указывают на позитивный прогноз для XYZ, что ставит его в ряд наиболее благоприятно воспринимаемых токенов в своей категории.

Этот оптимизм находит отражение в социальных сетях проекта:

  • Более 21 тысячи подписчиков в X (ранее Twitter)
  • 12 тысяч активных участников в Telegram
  • Высокая активность в объявлениях об аирдропах, обновлениях предпродажи и интерактивных кампаниях

Влиятельные голоса в криптопространстве уже бурно обсуждают XYZVerse, а несколько известных аналитиков и создателей контента называют его «шансом на успех» в цикле 2025 года. Их энтузиазм подпитывается прозрачностью проекта, уникальным сочетанием мем-культуры и спортивной полезности, а также растущей надежностью.

В сочетании с признанием CryptoNews как «Лучший новый мем-проект» и партнерством с bookmaker.XYZ, XYZVerse создает увлеченное, убежденное сообщество.

По мере того, как настроения в криптовалютном пространстве становятся все более оптимистичными, XYZVerse, похоже, имеет все шансы стать прорывным именем в предстоящем бычьем рынке, опираясь как на энтузиазм широкой публики, так и на поддержку влиятельных лиц на раннем этапе.

Будущее XYZVerse: как оно будет выглядеть?

Будущее XYZVerse выглядит все более многообещающим, поскольку проект позиционирует себя на стыке сообщества мемов, игрового криптовалютного взаимодействия и интеграции с реальным миром спорта.

Имея четкий план действий после запуска и сильную раннюю тягу, проект готовится к громкому дебюту как на централизованных, так и на децентрализованных биржах. Ожидается, что этот шаг значительно повысит узнаваемость и ликвидность, что позволит XYZ охватить более широкую базу инвесторов, помимо участников предпродажи.

Изображение выглядит как текст, Шрифт, снимок экранаСодержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.

Впереди несколько ключевых событий:

  • Запуск стейкинга и dApps на основе вознаграждений, позволяющих держателям пассивно зарабатывать, участвуя в экосистеме
  • Расширение игр по принципу «играй, чтобы заработать» в Telegram и на других платформах, превращая случайное участие в реальную криптовалютную ценность
  • Партнерство с инфлюенсерами и спортсменами, соединяющее Web3 и глобальную спортивную аудиторию
  • Агрессивный маркетинг и спонсорство в спорте, обеспечивающие проекту известность за пределами криптосообщества
  • Сжигание токенов и программы ликвидности, укрепляющие устойчивость цены с течением времени

Важно отметить, что сочетание фиксированного предложения, механизмов сжигания и лояльного, растущего сообщества дает XYZVerse ингредиенты, необходимые для долгосрочной актуальности, а не только для краткосрочного мем-цикла.

Вывод

XYZVerse вступает в новую стадию роста. Лига — это только начало: команда продолжает расширять сотрудничество, изучать новые партнерства и наводить мосты между криптовалютами, играми и реальным спортом.

Для держателей $XYZ это означает одно: проект движется вперед, его экосистема растет, и все, что будет дальше, сделает участие в XYZVerse еще более выгодным.

👉 Присоединяйтесь к предпродаже XYZVerse на xyzverse.io и станьте частью первой криптовалютной лиги, которая превращает игру в наследие.

Источник: Минфин
