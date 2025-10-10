Доллар и евро подорожали в пятницу, 10 октября, на украинском межбанке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Евро и доллар выросли на межбанке в пятницу
|
Открытие 10 октября
|
Закрытие 10 октября
|
Изменения
|
41,51/41,54
|
41,68/41,71
|
1 7/17
|
48,03/48,05
|
48,23/48,25
|
20/20
Средний курс в банках: 41,33−41,73 грн/доллар, 47,85−48,55 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,45−41,55, евро — 48,35−48,55 грн.
Источник: Минфин
