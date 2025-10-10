Биткойн замедляется, альткойны готовятся к ротации: XYZVerse привлекает внимание инвесторов

Динамика роста биткойна замедлилась, и внимание теперь переключается на менее известные монеты, которые демонстрируют признаки активности. В то же время новые шаги XYZVerse в сфере онлайн-игр вызвали обсуждение среди инвесторов. В условиях меняющейся ситуации многие наблюдают за тем, что будет дальше и где может появиться наибольший ажиотаж.

Биткойн: цифровая монета, которая вызвала денежную революцию

Биткойн, или BTC, — первая цифровая монета. Она была создана человеком или группой людей под именем Сатоши Накамото. Идея была проста: отправлять деньги онлайн без участия банка. Монета хранится в общедоступном списке записей, называемом блокчейном. Тысячи компьютеров, называемых узлами, хранят копии этого списка. Люди, называемые майнерами, добавляют новые записи, решая математические задачи. Их вознаграждением являются новые биткойны, и этот процесс делает мошенничество очень сложным.

Каждые четыре года сеть сокращает вознаграждение майнеров вдвое, что называется халвингом. Поскольку всего будет существовать только 21 миллион монет, многие поклонники считают BTC цифровым золотом. Когда вознаграждение сокращается, некоторые майнеры уходят, но снижение предложения может подтолкнуть цену вверх, если спрос остается высоким. В текущем цикле крупные фирмы и фонды добавляют BTC в свои балансы, в то время как более мелкие монеты сильно колеблются. Если вы ищете лидера с самым длительным опытом и четкими правилами, биткойн по-прежнему выглядит как главный маяк в криптовалютном море.

Зеленый двигатель Cardano: почему ADA может засиять в следующей криптовалютной волне

Cardano — восходящая звезда в мире криптовалют. Он работает по двум четким направлениям: одно обрабатывает платежи, другое — умные сделки для приложений, игр и токенов. Это разделение обеспечивает плавный трафик с возможностью огромного роста — до миллиона операций в секунду в лабораторных тестах. Его собственная монета, ADA, обеспечивает работу системы. Пользователи могут хранить ее, платить ею или блокировать, чтобы помочь в работе сети. Метод использования энергии света, называемый Ouroboros, обеспечивает безопасность без потребления огромного количества энергии.

Сегодняшний рынок вознаграждает монеты, которые сочетают в себе мощные технологии и заботу о реальном мире. Биткойн медленный и энергоемкий, а Ethereum по-прежнему борется с высокими комиссиями. ADA избегает обеих проблем, поэтому многие считают его следующим большим шагом. Крупные инвесторы также ищут «зеленые» активы, и Cardano соответствует этой теме. Его собственные токены, выпущенные в марте 2021 года, сокращают расходы для разработчиков, делая сеть загруженной даже во время спада. Если следующий бычий рынок будет благоприятствовать скорости, низким комиссиям и экологическим целям, ADA, похоже, привлечет внимание — и, возможно, достигнет новых максимумов.

XRP: быстрая монета для глобальных платежей

XRP был создан для скорости. Он работает на XRP Ledger, сети, которую может увидеть и использовать любой. Создатели Jed McCaleb, Arthur Britto и David Schwartz создали его в 2012 году с 100 миллиардами монет. Они передали 80 миллиардов компании, которая сейчас называется Ripple, чтобы помочь проекту расти. Ripple заблокировала 55 миллиардов этих монет на счете, чтобы новое предложение поступало на рынок медленно. XRP отправляет деньги за секунды, через границы, без банка. Это дешево, открыто для всех и трудно подделать или заблокировать.

Многие трейдеры сейчас следят за XRP, поскольку рынок выходит из долгой зимы. Как обычно, сначала вырос биткойн, а за ним часто следуют более мелкие монеты. В отличие от биткойна, XRP не требует дорогостоящего майнинга, поэтому комиссии остаются низкими даже при высокой нагрузке. Его быстрые движения могут подойти интернет-магазинам и игровым приложениям, которые не могут ждать длительных проверок. Суды в США также развеяли некоторые сомнения по поводу Ripple в этом году, укрепив доверие. Если следующий бычий рынок будет сосредоточен на реальном использовании, монета, созданная для платежей, может снова засиять.

Заключение

BTC, ADA, XRP остаются стабильными; XYZVerse (XYZ), первая мем-монета для всех видов спорта, сочетает мемы с киберспортом, стремится к росту в масштабах PEPE за счет предпродажи, правил сообщества, планов GameFi и спортивных сделок в период бычьего рынка 2025 года.