Курс доллара вырос в четверг, 9 октября, на украинском межбанке. Курс евро остался без изменений. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Доллар подорожал на межбанке в четверг
|
Открытие 9 октября
|
Закрытие 9 октября
|
Изменения
|
41,47/41,50
|
41,51/41,54
|
4/4
|
48,17/48,19
|
48,17/48,19
|
0/0
Средний курс в банках: 41,20−41,67 грн/доллар, 48,00−48,59 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,40−41,50, евро — 48,40−48,60 грн.
Источник: Минфин
