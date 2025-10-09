Верховная Рада разрешила бронирование мужчин в розыске и без военного билета

9 октября Верховная Рада приняла закон № 13335, позволяющий забронировать на критически важных предприятиях мужчин с проблемами в военном учете (находятся в розыске ТЦК или не состоят на учете). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Что известно

Закон № 13335 об организации трудовых отношений в условиях военного положения поддержали 272 народных депутата.

Документ предоставляет критически важным предприятиям, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) право на 45 дней бронировать военнообязанных работников, даже если у них не надлежащим образом оформлены военно-учетные документы или они не состоят на военном учете.

Согласно закону, бронированию подлежат все военнообязанные работники критических предприятий, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военный билет, а также не уточнившие персональные данные.

Такое бронирование предоставляется один раз в год и не освобождает от ответственности за нарушение правил военного учета.

Кроме этого, устанавливается максимальный срок испытания — 45 дней при приеме на работу на предприятия ОПК. Если работник не устранит нарушение военного учета в установленный срок, работодатель имеет право уволить его.