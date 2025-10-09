Multi от Минфин
9 октября 2025, 15:59

Замена «копейки» на «шаги»: Верховная Рада может принять до конца года

Верховная Рада может принять закон о переименовании названия монеты с советской «копейки» в исторический украинский «шаг», зарегистрированный 1 октября. Об этом рассказал глава парламента Руслан Стефанчук в комментарии Forbes. Глава Рады — один из четырех инициаторов законопроекта.

Верховная Рада может принять закон о переименовании названия монеты с советской «копейки» в исторический украинский «шаг», зарегистрированный 1 октября.
Во времена УНР применялись марки шаг

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«Для качественной проработки и согласования таких решений нужно время», — рассказывает Стефанчук.

«Все руководство Рады и депутаты всех фракций предоставили законопроект, поэтому шансы на принятие — достаточно высокие», — предполагает одна из инициаторов законопроекта и заместитель председателя парламента Елена Кондратюк.

Документ должен пройти рассмотрение в профильных комитетах, поэтому точная дата голосования пока не известна, рассказывает она. «Можно ожидать, что парламент рассмотрит его уже в этой сессии», предполагает Кондратюк. Первое чтение законопроекта может пройти в ноябре, прогнозирует еще один нардеп на правах анонимности.

Читайте также: Почему переименование копейки в шаг не лучшая идея

«Рассчитываем, что в следующем году будем чеканить шаги», — рассказывает глава Нацбанка Андрей Пышный.

Идею заменить копейки на шаги в прошлом году презентовал НБУ. Дополнительные расходы на замену монет не предусмотрены, рассказывают Стефанчук и Кондратюк.

Напомним

Законопроект № 14093 предусматривает изменения в законах: «О Национальном банке Украины», «О пенсионном обеспечении», «О рынках капитала и организованных товарных рынках». Названия «копейка» и «рубль» планируется заменить на «шаги» и «гривны».

Порядок и сроки изъятия из обращения копеек, а также правила расчетов при одновременном обращении копеек и шагов устанавливает Нацбанк согласно документу. Курс обмена — 1:1. Изменения вступят в силу через два месяца после публикации текста закона при принятии.

Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
9 октября 2025, 17:06
Ненадовго залишились тільки 50 коп. в обігу.

Що ці «деструктивні д*біли» перейменовують?
