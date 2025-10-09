Замена «копейки» на «шаги»: Верховная Рада может принять до конца года

Верховная Рада может принять закон о переименовании названия монеты с советской «копейки» в исторический украинский «шаг», зарегистрированный 1 октября. Об этом рассказал глава парламента Руслан Стефанчук в комментарии Forbes . Глава Рады — один из четырех инициаторов законопроекта.

Что известно

«Для качественной проработки и согласования таких решений нужно время», — рассказывает Стефанчук.

«Все руководство Рады и депутаты всех фракций предоставили законопроект, поэтому шансы на принятие — достаточно высокие», — предполагает одна из инициаторов законопроекта и заместитель председателя парламента Елена Кондратюк.

Документ должен пройти рассмотрение в профильных комитетах, поэтому точная дата голосования пока не известна, рассказывает она. «Можно ожидать, что парламент рассмотрит его уже в этой сессии», предполагает Кондратюк. Первое чтение законопроекта может пройти в ноябре, прогнозирует еще один нардеп на правах анонимности.

