ВПЛ подали 100 заявлений на приобретение жилья с компенсацией 70% по программе «єОселя»

10 сентября заработало постановление правительства о льготном кредитовании на приобретение собственного жилья для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий в рамках программы «єОселя». За это время уже подано 100 заявлений. Об этом сообщила заместитель министра социальной политики, семьи и единства Татьяна Кириенко.

Подробности

По ее словам, сегодня остро стоит вопрос обеспечения ВПЛ жильем. Чтобы его решить, государство предусмотрело механизм, по которому ВПЛ или жители прифронтовых областей могут получить от государства компенсацию 70% первого взноса и ежемесячных взносов в течение года на приобретение собственного жилья.

Также компенсируются издержки, связанные с оформлением кредита.

«У нас уже 100 заявлений. На банковские счета условного хранения перечислено уже около 600 млн гривен», — отметила Кириенко.

Она подчеркнула, что такая помощь будет предоставляться за счет средств государственного бюджета, кроме того, для софинансирования по кредиту могут быть привлечены средства международной технической помощи, благотворительной помощи, средств местных бюджетов.

То есть община, в которую переместились ВПЛ и которая заинтересована в сохранении специалистов, может по желанию дофинансировать еще часть кредита, который должен платить человек.