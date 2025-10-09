В четверг, 9 октября, на наличном рынке средний курс доллара вырос в покупке на 5 копеек, а в продаже на 10 копеек. Евро в покупке потерял 15 копеек, а в продаже прибавил 9 копеек.
Курс валют в четверг: банки, обменники и межбанк
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 2 копейки, а в продаже 3 копейки. Евро в покупке прибавило 5 копеек, а у не изменилось.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,65 грн. Евро покупают за 48,00 грн, а продают за 48,59 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,39−41,50, евро — 48,45−48,60 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,47−41,50 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,17−48,19 грн/евро.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии