Курс валют в четверг: банки, обменники и межбанк

В четверг, 9 октября, на наличном рынке средний курс доллара вырос в покупке на 5 копеек, а в продаже на 10 копеек. Евро в покупке потерял 15 копеек, а в продаже прибавил 9 копеек.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 2 копейки, а в продаже 3 копейки. Евро в покупке прибавило 5 копеек, а у не изменилось.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,65 грн. Евро покупают за 48,00 грн, а продают за 48,59 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,39−41,50, евро — 48,45−48,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,47−41,50 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,17−48,19 грн/евро.

