Основатель Polymarket стал самым молодым селф-мейд миллиардером

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Деталі

Попасть в список Коплану удалось благодаря сделке с владельцем Нью-Йоркской фондовой биржи — корпорацией Intercontinental Exchange (ICE), которая инвестирует в Polymarket до $2 млрд, отмечает Bloomberg.

В результате сделки с ICE весь Polymarket был оценен примерно в $8 млрд. До этого стартап уже успел привлечь не менее $255 млн от инвесторов, среди которых — Питер Тиль и его фонд Founders Fund, сооснователь второй по величине криптовалюты в мире Ethereum Виталик Бутерин и фонд Blockchain Capital, отмечает Bloomberg со ссылкой на данные PitchBook.

Еще одним заметным инвестором стала венчурная фирма Дональда Трампа-младшего 1789 Capital, который вложился в Polymarket до выборов 2024 года и повторно в этом году. Сын президента также вошел в совет директоров компании.

Напомним

Коплан создал Polymarket во время пандемии коронавируса. Через несколько лет после того, как он бросил Нью-Йоркский университет ради карьеры в криптоиндустрии, Коплан остался без денег и даже распродавал свои вещи, чтобы оплатить аренду, пишет Bloomberg.

Разочаровавшись в хаосе и мошенничествах крипторынка, в 2019 году он заинтересовался идеями экономиста Робина Хэнсона о рынках предсказаний и решил воплотить их на практике.

Однако его путь к успеху оказался непростым: подход «сначала действуй, потом спрашивай разрешения» привел Polymarket к конфликтам с регуляторами, заставившими компанию ограничить доступ пользователей из США. А после выборов 2024 года, на которых через Polymarket было сделано ставок более чем на $2 млрд, в квартиру Коплана пришло ФБР с обыском.

Однако с приходом администрации Трампа отношения Polymarket с властями улучшились: расследования со стороны регуляторов были закрыты, а Polymarket приобрела небольшую лицензированную биржу и клиринговую палату и смогла вернуться на американский рынок.