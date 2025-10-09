Основатель Polymarket стал самым молодым селф-мейд миллиардером

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 октября 2025, 15:10 Читати українською

Основатель Polymarket стал самым молодым селф-мейд миллиардером

Шейн Коплан, 27-летний основатель криптоплатформы для ставок на исход реальных событий Polymarket, стал самым молодым селф-мейд миллиардером, согласно индексу Bloomberg Billionaires Index.

Шейн Коплан, 27-летний основатель криптоплатформы для ставок на исход реальных событий Polymarket, стал самым молодым селф-мейд миллиардером, согласноиндексу Bloomberg Billionaires Index.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Деталі

Попасть в список Коплану удалось благодаря сделке с владельцем Нью-Йоркской фондовой биржи — корпорацией Intercontinental Exchange (ICE), которая инвестирует в Polymarket до $2 млрд, отмечает Bloomberg.

В результате сделки с ICE весь Polymarket был оценен примерно в $8 млрд. До этого стартап уже успел привлечь не менее $255 млн от инвесторов, среди которых — Питер Тиль и его фонд Founders Fund, сооснователь второй по величине криптовалюты в мире Ethereum Виталик Бутерин и фонд Blockchain Capital, отмечает Bloomberg со ссылкой на данные PitchBook.

Еще одним заметным инвестором стала венчурная фирма Дональда Трампа-младшего 1789 Capital, который вложился в Polymarket до выборов 2024 года и повторно в этом году. Сын президента также вошел в совет директоров компании.

Напомним

Коплан создал Polymarket во время пандемии коронавируса. Через несколько лет после того, как он бросил Нью-Йоркский университет ради карьеры в криптоиндустрии, Коплан остался без денег и даже распродавал свои вещи, чтобы оплатить аренду, пишет Bloomberg.

Разочаровавшись в хаосе и мошенничествах крипторынка, в 2019 году он заинтересовался идеями экономиста Робина Хэнсона о рынках предсказаний и решил воплотить их на практике.

Однако его путь к успеху оказался непростым: подход «сначала действуй, потом спрашивай разрешения» привел Polymarket к конфликтам с регуляторами, заставившими компанию ограничить доступ пользователей из США. А после выборов 2024 года, на которых через Polymarket было сделано ставок более чем на $2 млрд, в квартиру Коплана пришло ФБР с обыском.

Однако с приходом администрации Трампа отношения Polymarket с властями улучшились: расследования со стороны регуляторов были закрыты, а Polymarket приобрела небольшую лицензированную биржу и клиринговую палату и смогла вернуться на американский рынок.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами