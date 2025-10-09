JPMorgan ждет роста мирового спроса на доллары на $1,4 трлн из-за стейблкоинов

Популярность стейблкоинов — криптовалют, привязанных главным образом к доллару США — может создать дополнительный спрос на доллары в размере порядка $1,4 трлн к 2027 году, полагают аналитики JPMorgan.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорят аналитики

По мнению экспертов, повсеместное распространение стейблкоинов может прервать тренд на дедолларизацию и, наоборот, укрепить роль американской валюты в мировой финансовой сфере.

JPMorgan оценивает текущий объем рынка стейблкоинов в $260 млрд. Этот показатель, по их прогнозам, может достичь $2 трлн к 2027 году. При этом порядка 99% всех стейблкоинов привязаны к доллару США по курсу 1:1.

«Мы пока не знаем, реализуется ли такой оптимистичный сценарий роста, но если это случится, то приток средств в долларовые активы, связанный со стейблкоинами, может оказаться существенным», — пишут аналитики.