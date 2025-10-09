Multi от Минфин
9 октября 2025, 12:24

Расходы американцев на Хэллоуин в 2025 году достигнут рекордных $13,1 млрд

Расходы американцев на празднование Хэллоуина, отмечаемого 31 октября, вырастут до исторического максимума, показал опрос Национальной федерации розничной торговли (NRF).

Расходы американцев на празднование Хэллоуина, отмечаемого 31 октября, вырастут до исторического максимума, показал опрос Национальной федерации розничной торговли (NRF).

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Расходы американцев на празднование Хэллоуина

Ожидается, что в 2025 году суммарный объем затрат составит $13,1 млрд против $11,6 млрд в 2024 году. Предыдущий рекорд в $12,2 млрд был зафиксирован в 2023 году.

Принять участие в праздновании Хэллоуина планируют 73% опрошенных по сравнению с 72% годом ранее. При этом 79% ожидают повышения цен по сравнению с прошлогодними уровнями из-за введенных США импортных пошлин.

Среди основных праздничных мероприятий — раздача сладостей (66%), переодевание в костюмы (51%) и украшение дома или двора (51%). Также американцы планируют вырезать тыкву (46%), устроить или посетить вечеринку (32%), посетить дом с привидениями (24%) или нарядить своих питомцев (23%).

Потребители говорят, что в среднем планируют потратить на праздник $114,45, что также станет максимумом. В прошлом году расходы составляли $103,63 на человека, в 2023 году был установлен предыдущий рекорд в $108,24, говорится в сообщении NRF.

Значительная доля расходов придется на традиционные костюмы, причем взрослые собираются потратить на наряды для себя больше, чем на наряды для детей: $2 млрд против $1,4 млрд (в 2024 году эти показатели составляли $1,8 млрд и $1,3 млрд соответственно). Еще примерно $0,86 млрд американцы готовы выложить за костюмы для домашних питомцев (в прошлом году — $0,7 млрд).

Лидерство среди костюмов для взрослых по-прежнему удерживают ведьмы (5,6 млн человек) и вампиры (2,7 млн), далее следуют пираты (1,6 млн). Переодеться в Бэтменов или кошек планируют по 1,6 млн человек.

Предпочтения многих детей, как и в прошлом году, склоняются в пользу наряда Спайдермена (2,3 млн человек). Также популярны костюмы принцесс (1,9 млн), ведьм (1,7 млн), привидений (1,6 млн).

Домашним животным с наибольшей вероятностью придется примерить костюмы тыквы (9,8%), хот-дога (5,4%), шмеля (4%), привидения (3,1%) или супергероя (3,1%).

Конфеты, которые раздают детям на Хэллоуин, в этом году обойдутся американцам в $3,9 млрд. Еще $4,2 млрд уйдет на украшение домов к празднику, а затраты на покупку открыток оцениваются в $0,7 млрд.

В опросе, который проводился NRF в начале сентября, приняли участие свыше 8 тысяч американцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
