українська
9 октября 2025, 9:01

ВР приняла закон о защите прав на землю для владельцев разрушенного жилья

Верховная Рада 8 октября 2025 года приняла во втором чтении и в целом законопроект № 13174, направленный на защиту прав граждан на земельные участки, находившиеся под их недвижимым имуществом, разрушенным в результате российской агрессии.

О чем идет речь

Речь идет об участках, на которых, собственно, и было разрушено жилье.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

О чем идет речь

Речь идет об участках, на которых, собственно, и было разрушено жилье.

Согласно документу, если право собственности на недвижимость было прекращено в Государственном реестре прав из-за ее уничтожения, бывшие владельцы или их наследники могут получить земельные участки бесплатно или через передачу без проведения земельных торгов.

Это решение будет действовать во время военного положения и в течение пяти лет после его прекращения.

Кроме того, закон предусматривает упрощение процедур: передача участков возможна без обязательной разработки градостроительной документации, если целевое назначение участка соответствует назначению разрушенного объекта.

Законом предусмотрены меры защиты от потенциальных злоупотреблений, в частности, через использование данных официальных государственных реестров.

Право на получение участков ограничивается только лицами, чьи права были фактически прекращены из-за разрушения имущества.

Страхование жилья от последствий «прилета»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
