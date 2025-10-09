Как определяется размер индексации пенсий и повысят ли пенсии в этом году

В этом году размер пенсий, которые получают украинцы, уже несколько раз пересматривался. По какому принципу проводится индексация и можно ли рассчитывать на еще одно повышение пенсий, в интервью 24 каналу рассказал председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Как рассчитывается процент индексации пенсий и почему повышение выплат было осуществлено именно на 11,5%

Дело в том, что коэффициент индексации соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение, по сравнению с тремя календарными годами, предшествующими году, который является предыдущим по отношению к году, в котором проводится увеличение.

Коэффициент увеличения показателя средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для расчета пенсии, ежегодно определяет Правительство. В этом году пенсии были пересчитаны с применением коэффициента в размере 1,115.

По данным Государственной службы статистики Украины, показатель роста потребительских цен за 2024 год (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года) составляет 112%.

Показатель роста средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, учитываемый для расчета пенсии, составляет 111,05% (соотношение средней заработной платы за 2021−2023 годы — 13 559,41 гривны, за 2022 — 2024 годы — 15 057,09 гривны).

Соответственно, соотношение 50% этих показателей в итоге дает коэффициент индексации на уровне 1,115.

Что касается размера прошлогоднего коэффициента и коэффициентов предыдущих лет, то они определялись по такому же механизму.

Предусматривается ли повышение пенсий до конца текущего года

Законодательством предусмотрено несколько видов массовых перерасчетов пенсий. Это, собственно, ежегодная индексация, перерасчеты работающим пенсионерам, перерасчеты в случае увеличения размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы, которые определяются законом о Государственном бюджете на соответствующий год.

Индексацию провели с марта, с апреля осуществили перерасчет работающим пенсионерам. Но еще есть целый ряд так называемых «регламентных» перерасчетов, которые Пенсионный фонд проводит ежемесячно.

Речь идет о пересчетах в связи с уточнением показателей средней заработной платы, при трудоустройстве или увольнении пенсионеров, при достижении ими определенного возраста (65, 70, 75 или 80 лет), что может быть основанием для изменения размера пенсий.

Кроме основной пенсии, на какую поддержку могут рассчитывать украинские пенсионеры во время войны

Все, кто в период войны переселился с временно оккупированных территорий или территорий ведения боевых действий, в том числе пенсионеры, и получили статус ВПЛ, могут получить помощь на проживание в размере от 2000 до 3000 гривен в зависимости от категории лиц.

Кроме того, выплата от международных организаций на твердое топливо населению прифронтовых территорий является дополнительной поддержкой, которая в этом году в очередной раз будет выплачена наиболее уязвимым категориям граждан.

Такими категориями определены, в частности, одинокие нетрудоспособные лица пенсионного возраста, которые фактически проживают в Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях и живут в жилых помещениях, отапливаемых твердым печным бытовым топливом.

Как меняется размер страхового стажа и сколько лет нужно иметь для выхода на пенсию в 2025 году

Действующий возрастной стандарт выхода на пенсию был заложен еще с октября 2017 года. Таким образом, возраст выхода на пенсию зависит от продолжительности страхового стажа, который приобрел человек. А это может быть 60, 63 или 65 лет.

Тем, кто в 2025 году достиг возраста 60 лет для назначения пенсии, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Действительно, закон предусматривает, что ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

Однако приобрести такой страховой стаж вполне реально. Для приобретения 35 лет страхового стажа до достижения 60 лет нужно начать работать, и главное — платить страховые взносы не позднее 25 лет. Но согласно материалам пенсионных дел, трудовая деятельность обычно начинается раньше.

Наши статистические данные свидетельствуют, что сегодня средняя продолжительность страхового стажа пенсионеров — более 37,5 лет.