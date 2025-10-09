Multi от Минфин
Украинские памятные монеты: как собрать инвестиционную коллекцию на среднюю зарплату

Принято считать, что коллекционирование монет — удовольствие не из дешевых, тем более, их покупка с инвестиционной целью. Рискну опровергнуть это утверждение и расскажу, как собрать коллекцию монет с минимальными вложениями, и сколько можно заработать.

Принято считать, что коллекционирование монет — удовольствие не из дешевых, тем более, их покупка с инвестиционной целью.

В качестве исходной суммы, решил взять среднюю зарплату по Украине. На 1 сентября (более свежих официальных данных статистики пока нет) она составила 25 911 гривен. От этой суммы и будем отталкиваться, собирая нашу виртуальную коллекцию украинских памятных и инвестиционных монет.

С чего начать?

Итак, учитывая весьма скромный коллекционный бюджет, дорогие золотые монеты весом от пол-унции золота и более мы не потянем. Но учитывая, что золото активно дорожает на мировом рынке, полностью его игнорировать в нашей стартовой коллекции не стоит.

Поэтому из украинских золотых монет стоит обратить внимание на серию наименьших золотых монет весом 1,24 грамма, номиналом 2 гривны, которые периодически выпускались в 2003—2012 годах, обычно тиражом около 10 000 экземпляров.

Это могут быть монеты, посвященные животному миру: «Черепаха», «Саламандра», «Їжак», «Байбак», а также монеты серии «Скифское золото»: «Олень», «Кабан», «Богиня Апі». Стоимость таких монет на коллекционных сайтах колеблется в пределах от 9 700 до 12 000 гривен.

Поскольку бюджет у нас достаточно скромный, то ограничимся вариантом «Байбак» за 9 700 гривен. При этом, если поторговаться на нумизматических рынках с «живым» коллекционером-продавцом, можно еще сбить 200−300 гривен от изначально запрашиваемой цены. Так что не стесняйтесь торговаться.

Эта монета имеет признаки как памятной (посвящена конкретному представителю украинского животного мира), так и инвестиционной (большой тираж).

Если предположить, что золото на фоне геополитической турбулентности будет дорожать и дальше, такая монета «усилит» инвестиционную составляющую будущей коллекции.

Динамика цены на золото

Итак, после покупки золотой монеты «Бабак» из наших 25 911 гривен, у нас остается порядка 16 211 гривен.

Чтобы продолжить диверсификацию своих вложений в нумизматику, стоит обратить внимание на серебряные монеты. Почему?

Во-первых, Банкнотно-монетный двор НБУ выпускает достаточно много их вариантов, высокого качества, на разный кошелек, а также разнообразной тематики — от инвестиционных «Архистратиг Михаил» до тематических серий: личности, исторические памятники и даты, патриотическая тематика, война и т. д. То есть можно выбрать наиболее интересную, на ваш взгляд, тему. А тематическая коллекция всегда ценится дороже, чем хаотичный набор монет.

Во-вторых, серебро вслед за золотом тоже пока дорожает. Соответственно, при продолжении этого тренда стоимость коллекции будет расти.

Динамика цены на серебро

Где брать монеты?

В идеале стоит покупать украинские памятные и инвестиционные монеты у их первоначального продавца и изготовителя — Нацбанка Украины с его Банкнотно-монетном двором. В интернет-магазине НБУ, если оперативно среагируете и вовремя купите ту или иную монету во время ее продажи, цена будет значительно ниже, чем у тех же продавцов-нумизматов, на аукционных площадках или в банках, которые тоже делают свои накрутки цены.

Для своей коллекции стоит взять инвестиционного «Архістратига Михаїла», весом 1 унцию серебра. Его часто продает НБУ, и например, 8 октября будет продавать ее также в своем магазине по цене 3 068 гривен:

Можно выбрать другой вариант с патриотической тематикой, инвестиционной и одновременно памятной, серебряной монеты «30 років Незалежності України — ти у мене єдина» 2021 года, тираж 15 000 штук, 1 унция чистого серебра:

После покупки «Архістратига Михаїла» или монеты «30 років Незалежності України — ти у мене єдина» останется бюджет в пределах 13 143 гривен (если возьмем «Архістратига Михаїла») или порядка 12 512 гривен (если купим монету «30 років Незалежності України — ти у мене єдина»).

Теперь стоит подобрать в коллекцию 1−2 уже памятных серебряных монет. Патриотическая, военная и историческая тематика в памятных серебряных монетах сейчас очень популярная у коллекционеров. Например, нумизматическим «хитом» стала монета «Ан-225 Мрія» 20 гривен 2002 года, цена которой уже стабильно держится в пределах 50 тысяч гривен:

«На старте», в 2002 году, эта монета стоила порядка до 3−4 тысяч гривен, к 2016 году подорожала до 8 800 гривен, а после печальных событий весны 2022 года, когда самолет был уничтожен агрессором, ее стоимость стабильно шла вверх.

К сожалению, мы не можем ее взять в свой первоначальный коллекционный кейс из-за дороговизны и ограниченности нашего бюджета, но если бы бюджет был больше, это был бы очень достойный выбор.

При оставшихся в нашем бюджете 12 512−13 143 гривен из серебряных памятных монет я бы, как вариант, подобрал, например:

1. «Визвольна війна середини XVII століття», 20 гривен, 1998 года, 1 унция серебра, тираж 10 000 штук.

2. Монета «Захисниці», номинал 10 гривен, 2023 год, тираж 2 500 штук.

После всех этих покупок у нас останется порядка 2 162 — 2 793 гривен.

Если брать эти монеты на нумизматических площадках своего города у «живых» продавцов или через функцию «предложить свою цену» на интернет-площадках, можно сэкономить еще порядка 300−400 гривен. Тогда остаток бюджета может составить порядка 3 000 гривен.

Эти средства стоит потратить на монеты из нейзильбера или из других недрагоценных металлов. Тут выбор украинских памятных монет огромный. Так что можно подобрать что-то по душе. Еще раз напомню: тематические коллекции всегда ценятся дороже.

Вот, например, приблизительный набор монет по тематике «Личности» и «История Украины», которые впишутся в бюджет на 3 тысячи гривен и при этом ощутимо добавят вес коллекции:

  1. «Богдан Хмельницький», номинал 200 000 карбованцев, 1995 год, тираж 250 тысяч штук, мельхиор, цена около 320 грн:

2. «Михайло Грушевський», номинал 200 000 карбованцев, 1996 год, тираж 75 000 штук, мельхиор. Цена около 510 грн:

3. «Леся Українка», номинал 200 000 карбованцев, 1996 год, тираж 100 000 штук, мельхиор. Цена около 420 грн:

4. «Академік В.І. Вернадський», номинал 2 гривны, 2003 год, тираж 30 000 штук, нейзильбер. Цена около 720 гривен. Эта монета с начала 2025 года уже подорожала почти в 1,6−1,7 раза.

5. «Олександр Довженко», номинал 2 гривны,2004 год, тираж 30 000 штук, нейзильбер. Цена около 475 грн:

6. «Василь Стус», номинал 2 гривны, 2008 год, тираж 35 000 штук, нейзильбер. Цена около 280 грн:

7. Игорь Сикорский, номинал 2 гривны, 2009 год, тираж 35 000 штук, нейзильбер. Цена около 270 грн:

В итоге, потратив среднюю августовскую зарплату, мы получили диверсифицированную, как с нумизматической точки зрения, так и стоимости драгоценных металлов, коллекцию украинских инвестиционных и памятных монет.

Чего ожидать от своих вложений и на что обязательно стоит обратить внимание при покупке монет?

Конечно, такого темпа роста золота и серебра, как мы наблюдаем в 2025 году, в следующем году и позднее уже может и не быть. Но за счет роста нумизматической ценности приобретений коллекция будет ежегодно прибавлять 10−15% к своей стоимости, а при благоприятном раскладе — даже больше.

Помните, что при покупке коллекционных монет все они должны быть в защитном холдере, монеты из драгметаллов должны иметь сертификат Нацбанка и соответствующую упаковку. Не допустимы также любые царапины, вмятины и т. д., так как они существенно влияют на цену монеты. Так что при покупке монет будьте внимательны.

В дальнейшем к этой основе можно уже постепенно пополнять свою коллекцию украинских памятных монет в том направлении и по той тематике коллекционирования, которая больше по душе и по карману.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
9 октября 2025, 9:38
#
Средняя зарплата это сколько ?
+
0
Алексей Козырев
Алексей Козырев
9 октября 2025, 10:26
#
Для MaxTirpiz. Як вихідну суму, брав середню зарплату в Україні згідно статистиці Держстата. Станом на 1 вересня (свіжіших офіційних даних на 1 жовтня поки що немає). На 1 вересня вона складала 25 911 гривень.
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
9 октября 2025, 11:21
#
Щоб мати коллекцію монет на 25 тис — зовсім не обовязково купувати памятні монети, особливо з дорогоцінних металів. Дорожчають вони не сильно (виняткі є але їх небагато). Ходячка дорожчає набагато швидше
+
0
Алексей Козырев
Алексей Козырев
9 октября 2025, 11:42
#
Для MaxTirpiz. Так, деякі позиції по «ходячці» можуть теж активно дорожчати, але тільки деякі — і тут потрібні вже специфічні знання різновидів той чи іншої монети, на які у пересічного читача часу не має. Він же не буде постійно перебирати сотні монет свого гаманця кожен раз, щоб можливо щось знайти. А ось пам"ятні монети — це цікава і корисна історія, як хобі, і як інвестиція. Тому і написав про них.
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
9 октября 2025, 11:53
#
Я не буду перебирати, я просто куплю. Перед війною я купив декілька 1гр 1995 по 500−520 грн. Зараз вони скільки коштують ?
+
0
Алексей Козырев
Алексей Козырев
9 октября 2025, 12:09
#
Для MaxTirpiz. По різному — в залежності від стану.
+
+30
AlejandroV
AlejandroV
9 октября 2025, 10:43
#
Как обычно — читая данного автора — «я плакалЪ» :). Не хочу комментировать все — просто для понимания «скурпулезности» при подготовке материала приведу одну цитату и факт как оно было. Цитата — речь о серебряной монете Ан225 Мрiя: «„На старті“, у 2002 році, ця монета коштувала близько 3−4 тисяч гривень». Факт — лично покупал данную монету в ТУ НБУ весной 2002 года по цене 200 грн. (да тогда такие были цены на 2хунцовые серебряные монеты НБУ) и потом еще очень долго рыночная цена монеты была ниже 1000 грн. Не знаю почему автор пытается писать на тему нумизматики, в которой, на мой взгляд разбирается довольно поверхностно — не хочется думать, что выполняется чей-то заказ по «загону Аленей», но я бы с крайней осторожностью относился бы ко всем советам, которые он тут дает.Даже не так — занимаясь укр.нумизматикой с 1995 года на мой взгляд на довольно серьезном уровне лично я бы не использовал ни единой рекомендации из этой статьи, если бы моей целью было именно инвестирование. Вложения в нумизматику (особенно в монеты НБУ) для получения в дальнейшем прибыли на мой взгляд — требует определенных знаний, которых получить из хайповых статей просто не возможно.Кстати серебряный инвестиционный Архистратиг по состоянию на сейчас висит в свободной продаже на сайте магазины НБУ по цене 3529 грн. В остатке 652 шт.лимит в одни руки 5 шт.и это спустя сутки после начала продаж. Действительно стоящие монеты при лимите 1 в руки продаются в том магазине за секунды.Значит что-то с монетой не так
+
+30
AlejandroV
AlejandroV
9 октября 2025, 10:49
#
А не так там — цена — в которой НБУ заложил слишком много своей прибыли. Для сравнения на рынке можно купить инвест.монеты других стран по цене намного ближе к стоимости серебра — поэтому покупая Архистратигов инвестор сильно переплачивает, при этом именно нумизматическая ценность таких монет весьма не велика из-за больших тиражей (есть несколько выпусков определенных годов с малыми тиражами — но они уже сейчас стоят очень дорого и вкладываться туда как бы поздно) и «окупаемости» придется ждать очень долго
+
0
Алексей Козырев
Алексей Козырев
9 октября 2025, 11:37
#
Для AlejandroV. Насчет Архистратигов отдельно делал ролики о монетах Украины. В том числе и об этой монете, где все нюансы именно этой монеты тоже рассказал. Посмотрите его на Ютуб канале «Минфина». Но думаю, что купив Архистратиг 2011 года в тот период — Вы сейчас тоже не пожалели.
5) думаю, что раз Вы такой продвинутый и видимо были вхожи в Нацбанк или в банк-дилеры Нацбанка по монетам в 2002 году, раз могли ее купить тогда по 200 гривен (двухунцовку, не путать с этой монетой в нейзильбере 5 грн, выпущенной в тот же период 30 апреля 2002 года, тиражом 30 тысяч, но даже она сейчас стоит порядка 7500 гривен) — то сейчас Вы тоже не жалеете о той покупке. Я например, при всех своих возможностях брал ее чуть позднее по цене около 1000−1300 гривен. 6) но даже при Ваших ценниках — это тоже только еще раз подтверждает мысль в моей статье — вложения тогда в Ваши покупки — сейчас Вам многократно окупились, про что в статье и говорю. 7) загоном оленей не занимаюсь.
+
0
Алексей Козырев
Алексей Козырев
9 октября 2025, 11:27
#
Для AlejandroV. 1) «Плачьте». 2) Я тоже занимаюсь нумизматикой, но с 1985 года . При этом, мой банк, где я работал казначеем, был не только одним из 3х крупнейших поставщиков практически всех иностранных монет из драгметаллов в Украину, но и официальным дилером НБУ по продаже памятных монет Нацбанка. Поэтому знаю о чем пишу и говорю. Монету Мрия привел в качестве примера — как монета практически дважды выросла в цене. Посмотрите статистику проходом на аукционах — увидите как минимум два скачка этой монеты в цене, причем существенных. Последний — после событий 2022 года. 3) что касается монет из нейзильбера или мельхиора (первые украинские монеты начала 90-х еще в карбованцах), то хорошо помню, как сам просил их взять мне в Нацбанке нашего начальника кассы. Особенно. на первом этапе, когда это вообще было достаточно хаотично организовано. Цель данной статьи — показать, насколько интересно заниматься нумизматикой не только как хобби, но и как вложение. Уверен, купив тогда Мрию в серебре — Вы же сейчас не жалеете об этом. 4) что касается Архистратига — тут есть вопросы к НБУ, по ценообразованию инвестиционной монеты — она завышена. Тем более, что например 8 числа ее анонсировали по цене 3098 гривен (скан в статье), а из-за скачка серебра свыше 49 долларов перед этим днем — по факту продавали уже по цене выше 3400 гривен, а сегодня 9.10.2025 года поставили уже 3529 гривен. И тут Нацбанк явно уж очень сильно накручивает — что и стало причиной, что эта монета вчера зависла.
+
0
Vadimra
Vadimra
9 октября 2025, 12:33
#
Как по мне, оба эксперта занимаются «загоном аленей». Можно, конечно, называть это популяризацией нумизматики или ещё как-нибудь благозвучно.Но по факту, очевидно, что и цену и объем предложения формирует кучка дедушек- коллекционеров абсолютно непрозрачно.И наверняка, ещё и незаконно, ведь очевидно, что занимаются этой «торговлей» исключительно частные лица, которые, видимо, могут не утруждать себя декларированием полученных барышей.Во всяком случае, я читал больше 20 статей пана Козырева на эту тему, и ни в одной не видел ни слова об необходимости декларирования прибыли
+
0
Vadimra
Vadimra
9 октября 2025, 12:41
#
«…думаю, что раз Вы такой продвинутый и видимо были вхожи в Нацбанк или в банк-дилеры Нацбанка по монетам в 2002 году, раз могли ее купить тогда по 200 гривен (двухунцовку…» А я думаю, что покупки монет в такой способ называется спекуляция, а не нумизматика
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
