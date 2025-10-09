Национальный банк Украины установил на 9 октября 2025 официальный курс гривны на уровне 41,4024 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 8 копеек.
НБУ снизил курс гривны на восемь копеек
Официальные курсы
Официальный курс доллара на 9 октября 2025 установлен на таком уровне: 41,4024 гривны за 1 доллар (+0,09 грн).
Официальный курс евро составляет 48,1386 грн за 1 евро (-0,04 грн).
Источник: Минфин
