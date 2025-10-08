Курсы доллара и евро выросли в среду, 8 октября, на украинском межбанке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Евро и доллар прибавили на межбанке в среду
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 8 октября
|
Закрытие 8 октября
|
Изменения
|
41,31/41,33
|
41,47/41,50
|
1 6/17
|
47,99/48,01
|
48,25/48,28
|
26/27
Средний курс в банках: 41,15−41,55 грн/доллар, 48,95−48,50 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,37−41,47, евро — 48,40−48,60 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Комментарии