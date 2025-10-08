Рекордные $2 млрд на ядерную программу: хакеры из КНДР побили все рекорды по краже криптовалют

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 октября 2025, 17:14 Читати українською

Рекордные $2 млрд на ядерную программу: хакеры из КНДР побили все рекорды по краже криптовалют

Государственные хакеры из Северной Кореи (КНДР) установили новый мрачный рекорд, похитив с начала года криптовалюты на сумму более $2 миллиардов. По данным ООН, эти средства идут на финансирование ядерной и ракетной программ Пхеньяна. Новый отчет аналитиков показывает, что преступники меняют тактику, все чаще атакуя не только биржи, но и частных лиц. Об этом говорится в исследовании блокчейн-аналитической компании Elliptic, пишет DL News.

Государственные хакеры из Северной Кореи (КНДР) установили новый мрачный рекорд, похитив с начала года криптовалюты на сумму более $2 миллиардов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Новый рекорд и $6 миллиардов общих убытков

Сумма, украденная в 2025 году, уже является рекордной за всю историю наблюдений, и до конца года остается еще три месяца. Текущий показатель почти втрое превышает результат 2024 года и значительно выше $1,35 млрд, украденных в 2022 году.

Общая сумма криптовалют, похищенных северокорейскими хакерами за все время, теперь превышает $6 миллиардов. Львиную долю убытков этого года составляет февральский взлом криптобиржи Bybit на $1,5 миллиарда.

Как отмечают в Elliptic, реальная сумма может быть еще выше, поскольку в отчет включены только те атаки, где причастность КНДР доказана с высокой степенью уверенности.

Новая тактика: человеческий фактор как слабое звено

Наиболее тревожным трендом, по данным отчета, является изменение тактики хакеров. Если раньше они сосредотачивались на технических уязвимостях в коде криптовалютных проектов, то теперь все чаще используют «социальную инженерию» — обман и манипуляции, направленные на людей.

Целью атак становятся не только криптобиржи, но и состоятельные частные лица. Хакеры из группировки Lazarus Group, которую связывают с КНДР, используют фишинговые кампании и фейковые предложения работы на платформах типа LinkedIn. Они обманом заставляют разработчиков или топ-менеджеров открывать зараженные файлы, получая таким образом доступ к их криптокошелькам.

Как отмывают украденное: сложные схемы и новые технологии

Чтобы скрыть происхождение украденных средств и избежать их блокировки, хакеры используют все более сложные методы:

  • Кросс-чейн транзакции: перемещение средств между разными блокчейнами (например, с Ethereum на Bitcoin, а затем на Tron).
  • Использование миксеров: многократное использование сервисов для смешивания криптовалют, что затрудняет отслеживание.
  • Малоизвестные блокчейны: перевод средств на менее популярные сети, где инструменты аналитики ограничены.

Можно ли их остановить?

Несмотря на изобретательность преступников, в отчете отмечается, что прозрачность блокчейна остается ключевым преимуществом для следователей. Каждая транзакция оставляет цифровой след, который можно отследить.

Современные инструменты криминалистического анализа позволяют правоохранительным органам и специалистам по кибербезопасности отслеживать движение украденных активов, хотя это и является чрезвычайно сложной работой.

Почему это важно

Масштабные кражи криптовалют, которые осуществляет КНДР, — это гораздо больше, чем просто киберпреступность. Это прямая угроза международной безопасности.

  • Финансирование оружия массового уничтожения. Это единственный в мире пример, когда доходы от киберпреступности систематически используются для финансирования государственной ядерной программы.
  • Инструмент для обхода санкций. Криптовалюты стали для режима КНДР главным источником получения иностранной валюты в условиях жестких международных санкций, которые почти полностью отрезали страну от мировой финансовой системы.
  • Угроза для каждого. Новая тактика, направленная на людей, а не на код, означает, что потенциальной жертвой может стать любой участник крипторынка, независимо от технической защищенности платформ, которыми он пользуется. Это требует от всех пользователей максимальной бдительности.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами