Ценные бумаги: идеальное начало инвестиционного пути с InvestMarket от «Минфин»

Многие слышали слово «ценные бумаги», но для большинства оно звучит сложно и немного пугающе. На самом деле этот инструмент может быть доступен даже новичкам, которые только делают первые шаги в инвестировании.

В каталоге InvestMarket от «Минфин» собраны проекты, предлагающие инвестиции в ценные бумаги — корпоративные облигации, сертификаты на недвижимость и другие инструменты.

Рассмотрим каждый проект подробнее.

Фонд Inzhur REIT

Это паевой инвестиционный фонд в сфере коммерческой недвижимости. Участники фонда становятся совладельцами земли и зданий, которые компания сдаёт в аренду. То есть не нужно покупать квартиру или офис напрямую — достаточно приобрести сертификат фонда.

По состоянию на сентябрь 2025 года Inzhur REIT объединяет более 11 тысяч инвесторов, управляет активами на сумму 2,93 млрд грн и владеет 14 объектами. Прибыль формируется за счёт ежемесячных дивидендов от аренды и роста стоимости объектов (капитализации).

Ориентировочная доходность фонда — 9,5% годовых в долларах США. Минимальный порог входа — всего 10 гривен.

Фонд Inzhur Energy

Inzhur Energy работает в сфере возобновляемой энергетики. Фонд инвестирует в строительство первой народной газопоршневой электростанции в Украине мощностью 34 МВт, реализуемой по контракту с НЭК «Укрэнерго».

Его цель — одновременно поддерживать энергонезависимость Украины и создавать возможности для инвесторов.

Inzhur Energy работает по модели капитализации: средства от продажи электроэнергии направляются на развитие новых станций, а доход инвесторы получают при ежегодной переоценке сертификатов.

Ожидаемая доходность — 15% годовых в долларах США (примерно 75% за 5 лет). Минимальный порог инвестиций — от ₴6 000.

Корпоративные облигации NovaPay

NovaPay стала первой частной компанией в Украине, выпустившей облигации во время войны. Минимальная сумма инвестиций — от 1 000 грн.

Условия просты: инвестор выбирает сумму и срок (от 1 до 12 месяцев), а процентная ставка составляет до 19% годовых. Купить облигации можно прямо в мобильном приложении NovaPay всего за несколько минут, с подтверждением через Дія.Підпис.

Корпоративные облигации !Fest Coffee Mission

Это корпоративные облигации с «кофейным ароматом». Известный львовский холдинг !Fest привлекает средства на развитие бизнеса по прямому импорту зелёного кофе. Минимальный вход — от ₴50 000.

Облигации номинированы в гривне, но их доходность привязана к курсу доллара США. Текущая ставка — 8,88% годовых, купонные выплаты осуществляются ежеквартально.

Для инвесторов это возможность не только получать доход, но и поддерживать украинский бизнес в кофейной сфере, который активно развивается даже в непростое время.

Для кого?

Раздел «Ценные бумаги» в каталоге InvestMarket от Минфин — это своеобразный мост для тех, кто делает первые шаги в инвестировании, а также для опытных инвесторов.

Большинство проектов вполне доступны для входа и приносят доход уже в короткий срок. Если вам интересна практичность — обратите внимание на облигации. Если поддерживаете устойчивое развитие страны — инвестируйте в энергетику. Если хотите поддержать локальные инициативы — рассмотрите корпоративные облигации от !Fest.

Итог

С InvestMarket от «Минфин» инвестиции в ценные бумаги становятся понятнее и доступнее. Вы можете приобрести облигации на небольшую сумму и уже вскоре увидеть результат.

Инвестиции в ценные бумаги — это способ контролировать собственный капитал.

Смотрите актуальные предложения, оценивайте риски и доходность в каталоге InvestMarket от «Минфин».