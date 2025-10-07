Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) предлагает предпринимателям с 1 октября до конца года воспользоваться акционным предложением: открыв виртуальную карту VISA, каждый предприниматель получит на свой счет физлица в ПУМБ приятный бонус — 100 грн и автоматически станет участником 3 розыгрышей iPhone 16 до конца этого года.
Новости компаний
7 октября 2025, 18:33 Читати українською
ПУМБ предлагает предпринимателям открыть виртуальную корпоративную карту Visa и шанс выиграть iPhone 16
Виртуальная бизнес-карта Visa от ПУМБ это
- Без походов в отделение;
- Бесплатное открытие и обслуживание;
- Возможность открыть на себя или доверенное лицо;
- Расчеты по телефону через Apple Pay или Google Pay.
Чтобы воспользоваться акционными условиями — если предприниматель уже является клиентом банка, нужно:
- в мобильном приложении ПУМБ бизнес перейти в раздел «Сервисы» и выбрать «Корпоративные карты»;
- далее выбрать «Открытие новой карты», пройти несколько шагов — карта Visa готова.
Если предприниматель еще не стал клиентом ПУМБ, этот путь также прост:
- открыть счет ФЛП для бизнеса с помощью Дія, загрузив приложение ПУМБ Бизнес;
- после открытия счета перейти в раздел «Сервисы» и выбрать «Корпоративные карты»;
- далее выбрать «Открытие новой карты» и пройти несколько шагов — карта Visa готова.
Розыгрыш iPhone 16 будет проводиться 10 числа месяца, следующего за отчетным с помощью www.random.org.
Более подробные условия акции здесь.
Напомним, ПУМБ предлагает полный спектр услуг для предпринимателей: РКО, кредитование, эквайринг онлайн и офлайн, валютообмен, реферальные программы и многое другое.
Развиваться с ПУМБ — проще и быстрее, еще с приятными бонусами за открытие виртуальной карты Visa!
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии