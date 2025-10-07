ПУМБ предлагает предпринимателям открыть виртуальную корпоративную карту Visa и шанс выиграть iPhone 16

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) предлагает предпринимателям с 1 октября до конца года воспользоваться акционным предложением: открыв виртуальную карту VISA, каждый предприниматель получит на свой счет физлица в ПУМБ приятный бонус — 100 грн и автоматически станет участником 3 розыгрышей iPhone 16 до конца этого года.

Виртуальная бизнес-карта Visa от ПУМБ это

Без походов в отделение;

Бесплатное открытие и обслуживание;

Возможность открыть на себя или доверенное лицо;

Расчеты по телефону через Apple Pay или Google Pay.

Чтобы воспользоваться акционными условиями — если предприниматель уже является клиентом банка, нужно:

в мобильном приложении ПУМБ бизнес перейти в раздел «Сервисы» и выбрать «Корпоративные карты»;

далее выбрать «Открытие новой карты», пройти несколько шагов — карта Visa готова.

Если предприниматель еще не стал клиентом ПУМБ, этот путь также прост:

открыть счет ФЛП для бизнеса с помощью Дія, загрузив приложение ПУМБ Бизнес;

после открытия счета перейти в раздел «Сервисы» и выбрать «Корпоративные карты»;

далее выбрать «Открытие новой карты» и пройти несколько шагов — карта Visa готова.

Розыгрыш iPhone 16 будет проводиться 10 числа месяца, следующего за отчетным с помощью www.random.org.

Более подробные условия акции здесь.

Напомним, ПУМБ предлагает полный спектр услуг для предпринимателей: РКО, кредитование, эквайринг онлайн и офлайн, валютообмен, реферальные программы и многое другое.

Развиваться с ПУМБ — проще и быстрее, еще с приятными бонусами за открытие виртуальной карты Visa!