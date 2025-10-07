Во вторник, 7 октября, на наличном рынке средний курс доллара потерял в покупке 3 копейки, а в продаже 3 копейки. Евро в покупке потерял 15 копеек, а в продаже не изменился.
Курс валют во вторник: банки, обменники и межбанк
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках по покупке потерял 3 копейки, а в продаже не изменился. Евро не изменился в покупке и продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,07−41,52 грн. Евро покупают за 48,05 грн, а продают за 48,75 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,20−41,30, евро — 48,50−48,70 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,27−41,30 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,24−48,26 грн/евро.
Источник: Минфин
