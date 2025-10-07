Multi от Минфин
українська
7 октября 2025, 15:04

ЕС хочет ввести санкции против рублевого стейблкоина — Bloomberg

ЕС рассматривает возможность введения санкций против рублевого стейблкоина А7А5, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.

ЕС рассматривает возможность введения санкций против рублевого стейблкоина А7А5, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.

Что известно

В конце сентября криптовалюта А7А5 первой в россии получила квалификацию в качестве цифрового финансового актива. Теперь российские импортеры и экспортеры могут использовать ее как средство платежа для трансграничных расчетов.

По данным агентства, Брюссель хочет запретить любое прямое или косвенное участие европейцев в транзакциях с токенами. Под санкции также могут попасть несколько банков в россии, белоруссии и Центральной Азии, которые позволяют проводить транзакции, связанные с криптовалютой.

Напомним

Токен А7А5 привязан к рублю в отношении 1:1, он эмитирован в Киргизии в феврале 2025 года.

В июле Евросоюз ввел санкции против платформы международных платежей A7, которая была запущена российским банком ПСБ (также находится под западными санкциями) осенью прошлого года. А7 принадлежит компания «А7-агент», гендиректором которой является молдавский бизнесмен Илан Шор. Летом он сообщил, что компания предлагает криптовалюту А7А5, первый в мире рублевый стейблкоин.

В Молдавии Шор был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы по делу о хищении $1 млрд, он уехал из страны и получил гражданство россии.

В А7 исключили влияние санкций на деятельность платформы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
