ЕС хочет ввести санкции против рублевого стейблкоина — Bloomberg

ЕС рассматривает возможность введения санкций против рублевого стейблкоина А7А5, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.

Что известно

В конце сентября криптовалюта А7А5 первой в россии получила квалификацию в качестве цифрового финансового актива. Теперь российские импортеры и экспортеры могут использовать ее как средство платежа для трансграничных расчетов.

По данным агентства, Брюссель хочет запретить любое прямое или косвенное участие европейцев в транзакциях с токенами. Под санкции также могут попасть несколько банков в россии, белоруссии и Центральной Азии, которые позволяют проводить транзакции, связанные с криптовалютой.

Напомним

Токен А7А5 привязан к рублю в отношении 1:1, он эмитирован в Киргизии в феврале 2025 года.

В июле Евросоюз ввел санкции против платформы международных платежей A7, которая была запущена российским банком ПСБ (также находится под западными санкциями) осенью прошлого года. А7 принадлежит компания «А7-агент», гендиректором которой является молдавский бизнесмен Илан Шор. Летом он сообщил, что компания предлагает криптовалюту А7А5, первый в мире рублевый стейблкоин.

В Молдавии Шор был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы по делу о хищении $1 млрд, он уехал из страны и получил гражданство россии.

В А7 исключили влияние санкций на деятельность платформы.