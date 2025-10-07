Нацбанк сократил продажу валюты на межбанке до $332,6 млн

Нацбанк на прошлой неделе сократил продажу долларов на межбанковском рынке на $227,2 млн, или на 40,6% — до $332,6 млн, последний раз на столь низком уровне они в середине апреля. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные регулятора.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Согласно данным НБУ, он даже изменил приобрести $1,5 млн — это также лучший результат с середины апреля этого года.

Как свидетельствует информация Нацбанка, за первые четыре дня минувшей недели среднедневное отрицательное сальдо купли и продажи юрлицами валюты упало до $11,8 млн с $49,6 млн за такой же период неделей ранее и суммарно составило всего $47,3 млн.

Более того, 29 сентября впервые за долгое время было зафиксировано положительное сальдо в $49,8 млн.

Читайте также: Прогноз курса доллара и евро на 6−10 октября: почему курс евровалюты снова всех удивит

В то же время на наличном рынке, напротив, было зафиксировано существенное увеличение покупки валюты населением, в результате чего за субботу-четверг отрицательное сальдо выросло до $132,28 млн с $34,6 млн на позапрошлой неделе.

Такой результат вызван также тем, что после почти месячного перерыва покупка безналичной валюты во вторник-четверг превышала ее продажу.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту