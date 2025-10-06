Курсы доллара и евро упали на 4−6 копеек в понедельник, 6 октября. Об этом свидетельствуют данные межбанковских торгов.
Доллар и евро подешевели на межбанке в понедельник
|
Открытие 6 октября
|
Закрытие 6 октября
|
Изменения
|
41,33/41,36
|
41,27/41,30
|
6/6
|
48,33/48,35
|
48,29/48,31
|
4/4
Средний курс в банках: 41,10−41,55 грн/доллар, 48,20−48,75 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,23−41,30, евро — 48,50−48,70 грн.
Источник: Минфин
