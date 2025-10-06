С начала года крупный бизнес обеспечил поступление 358 миллиардов в бюджет

Большие налогоплательщики за девять месяцев этого года уплатили в общий фонд Государственного бюджета 358,2 млрд грн. Об этом сообщает начальник Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками Евгений Босенко.

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году прирост поступлений составляет 8,4%, или 27,8 млрд грн.

Уплата в бюджет

Наибольший рост обеспечен за счет налога на доходы физических лиц — на 13,3 млрд грн (53,1%), налога на добавленную стоимость — на 11 млрд грн (11,7%), акцизного налога с произведенных в Украину и ввезенных подакцизных товаров — на 5,2 млрд грн (28,3%) и части чистой прибыли.

По итогам января-сентября этого года в госбюджет поступило: налог на добавленную стоимость — 104,7 млрд грн, налог на доходы физических лиц — 38,3 млрд грн, акцизный налог — 23,6 млрд грн и части чистой прибыли — 5,6 млрд грн.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за девять месяцев составили 42,1 млрд грн, что на 23,4% или на 8,0 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года.