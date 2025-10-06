Курс валют в понедельник: банки, обменники и межбанк

В понедельник, 6 октября, на наличном рынке средний курс доллара прибавил в покупке 2 копейки, а в продаже прибавил 5 копеек. Евро в покупке прибавил 10 копеек, а в продаже 7 копеек.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже 4 копейки. Евро прибавил 2 копейки в покупке и 4 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,02−41,52 грн. Евро покупают за 48,20 грн, а продают за 48,80 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,25−41,33, евро — 48,65−48,81 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,33−41,36 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,33−48,35 грн/евро.

