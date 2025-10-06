В 2025 году на 36% уменьшилось количество дел о рейдерстве — Опендатабот

168 уголовных производств по рейдерству было открыто в этом году. Это на 36% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Если в 2024 году, в среднем, ежемесячно открывалось 33 дела, то в этом году только 21. В общем, за 4 года количество дел о рейдерстве уменьшилось в 3,4 раза. Об этом говорится в данных Опендатабота.

Количество производств о рейдерстве

Абсолютное большинство производств — это случаи подделки документов (ст.205−1 УКУ). В этом году открыто 134 таких дела или 80% от общего количества. Подозрение вручено менее чем в половине дел (62), а в суд направлено только 40% (53).

За противодействие хозяйственной деятельности (ст. 206 УК) зарегистрировано 23 производства — на 42% меньше, чем в прошлом. Однако ни одного подозрения не вручено и ни одно дело не попало в суд.

Еще меньше дел открыто за противоправное завладение имуществом предприятия (ст.206−2) — всего 11, что более чем вдвое меньше, чем в прошлом. Подозрение вручено только в одном случае, а до суда не дошло ни одного дела.

В то же время Офис противодействия рейдерству, куда обращаются пострадавшие с соответствующими жалобами, рассмотрел 830 обращений за тот же период. Впрочем, это также на 40% меньше, чем в прошлом.

Чаще всего жалобы касались недвижимости — 676 (81%), еще 154 случая были связаны с бизнесом. Следует отметить, что на незаконное завладение недвижимостью в этом году жалуются на 43% меньше. А вот по бизнесу жалоб стало меньше на 15%.

Если в 2024 году большинство жалоб подавало бизнес, то в этом году ситуация изменилась. В 2025 году половину жалоб подали люди (411). Компании обращались 232 раза (28%), органы местного самоуправления — 162 (20%). Остальные жалобы подали государственные органы и субъекты регистрации.

Подавляющее большинство жалоб (818 из 830) рассматривалось коллегиально. Из них 247 были удовлетворены (30%), 243 — отклонены (30%), а еще 328 оставлены без рассмотрения (40%). 10 жалоб по бизнесу и 2 по недвижимости были удовлетворены единоличными решениями в этом году.