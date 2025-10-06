От 41,2 до 42,4 грн/долл. — обнародован обновленный консенсус-прогноз аналитиков по курсу доллара

Консенсус-прогноз экспертов по курсу доллара на октябрь и до конца года оказался достаточно узким.

По оценкам аналитиков, принявших участие в опросе Oboz.Ua, доллар в течение месяца будет находиться в диапазоне 41,2−42,4 грн, а к концу 2025 года — 41,3−42 грн.

Специалисты крупнейшего оператора рынка обмена валют КИТ Group подчеркивают, что решающими для гривни остаются внешние факторы, имея в виду дальнейшие действия ФРС США и Европейского центробанка.

В то же время внутренняя ситуация выглядит стабильной. «Рекордные резервы Нацбанка, которые сейчас превышают 40 млрд долларов, позволяют регулятору гибко управлять рынком и направлять движение курса гривни в прогнозируемых пределах», — добавили в КИТ Group.

Экономист и координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман согласен с определяющей ролью регулирования рынка со стороны НБУ: «Сейчас это единственный, глобальный и преобладающий фактор. Все остальные — просто пустяки по сравнению с ним».

По его словам, ресурсом для интервенций НБУ является ежегодный приток валюты от партнеров в размере $35−50 млрд: «Нам этого с лихвой хватает на все. В частности, чтобы погасить негативный торговый баланс, сложившийся из-за большого преимущества импорта над экспортом».

Гетьман признает, что постепенная девальвация возможна. «Возможно, гривня девальвирует до 42,5 или 43 грн/долл. — но не более, так как НБУ прежде всего таргетирует инфляцию через курс», — сказал он.

В КИТ Group отмечают, что главными угрозами для курса остаются ситуация безопасности и стабильность международного финансирования. Гетьман считает проблемы с поддержкой маловероятными: «Наши партнеры очень заинтересованы в нашей устойчивости как экономики Украины, так и ее обороны».

Руководитель аналитического департамента «Финансового пульса» Диляра Мустафаева добавляет: базовый сценарий предусматривает поступление международного финансирования в $38−40 млрд, а расширенный — $46,5 млрд. «От того, какой из этих сценариев будет запланирован-подтвержден, будет зависеть и валютная политика НБУ, и динамика курса гривни», — сказала она.

Эксперт также предупреждает об энергетических рисках: «С началом холодного сезона существенно возрастают риски массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Опыт прошлых лет показал, что перебои с электроснабжением могут привести к остановке производств, сокращению объемов экспорта и падению деловой активности. Это оказывает непосредственное влияние на валютный рынок».

Фактором для рынка станет бюджет на 2026 год. Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов отмечает: «Бюджет-2026 будет содержать два ключевых ориентира — средневзвешенный курс доллара и уровень дефицита бюджета». Впрочем, добавляет он, «НБУ сохраняет контроль над ситуацией и готов оперативно реагировать на вызовы, используя весь спектр доступных монетарных инструментов. Это позволяет ожидать, что даже при сложных условиях курс гривни будет оставаться относительно стабильным, а валютный рынок прогнозируемым».

В целом прогнозы экспертов совпадают в относительно узком коридоре. Мустафаева ожидает доллар в пределах 41,4−42,4 грн, Мамедов — 41,2−42,2 грн. КИТ Group подтверждает диапазон 41,3−42 грн, а Гетьман оценивает потенциальное движение «в плюс на 30−50 коп. от текущего».

Таким образом, консенсус-прогноз указывает на относительную стабильность гривни осенью и до конца года, а сценарий обвала эксперты называют маловероятным.