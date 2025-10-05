За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 870 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 115 250 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 4 октября: 870 российских оккупантов, 4 танка и 320 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1115250 (+870) человек
- танков — 11230 (+4) ед
- боевых бронированных машин — 23299 (+1) ед
- артиллерийских систем — 33446 (+18) ед
- РСЗО — 1516 (+1) ед
- средства ПВО — 1222 (+0) ед
- самолетов — 427 (+0) ед
- вертолетов — 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 66863 (+320)
- крылатые ракеты — 3803 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 63433 (+35)
специальная техника — 3971 (+0)
