українська
5 октября 2025, 12:08 Читати українською

Право собственности на недвижимое имущество до 2013 года нужно внести в новый Госреестр

Данные из Реестра прав собственности на недвижимое имущество не вошли автоматически в новый Государственный реестр прав. Тем, кто приобрел право собственности до 2013 года, нужно внести его в новый реестр самостоятельно. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Данные из Реестра прав собственности на недвижимое имущество не вошли автоматически в новый Государственный реестр прав.

Что это значит

То есть если право собственности было зарегистрировано в Реестре прав собственности на недвижимое имущество, его следует теперь зарегистрировать уже в Государственном реестре прав.

Министерство советует обратиться к государственному регистратору в ЦНАП или нотариусе, работающим в пределах области, где расположена недвижимость. Предварительно подготовив документы, подтверждающие право собственности (свидетельство о праве собственности, договоре купли-продажи и т. п.).

«Если недвижимость находится в, А Р Крым, Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях или Севастополе — можно обратиться к любому государственному регистратору или нотариусу в Украине», — говорится в сообщении.

13 октября такую возможность получат владельцы недвижимости в Черниговской области, добавляют в Министерстве юстиции.

Подать заявление можно онлайн через «Дию» (кроме г. Киева, Луганской и Донецкой областей).

Если право собственности приобретено до 2013 года, его государственная регистрация бесплатная.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 2

TAN72
TAN72
5 октября 2025, 14:16
Создают видимость бурной деятельности и проблемы для простых обывателей
Qwerty1999
Qwerty1999
5 октября 2025, 14:27
«Тим, хто набув право власності до 2013 року, потрібно внести його
в новий реєстр самостійно. Про це інформує Міністерство юстиції України.»

Такої норми закону НЕ існує - це «хотелки» нового міністра юстиції і нічого більше…
