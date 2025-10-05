Право собственности на недвижимое имущество до 2013 года нужно внести в новый Госреестр

Данные из Реестра прав собственности на недвижимое имущество не вошли автоматически в новый Государственный реестр прав. Тем, кто приобрел право собственности до 2013 года, нужно внести его в новый реестр самостоятельно. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Что это значит

То есть если право собственности было зарегистрировано в Реестре прав собственности на недвижимое имущество, его следует теперь зарегистрировать уже в Государственном реестре прав.

Министерство советует обратиться к государственному регистратору в ЦНАП или нотариусе, работающим в пределах области, где расположена недвижимость. Предварительно подготовив документы, подтверждающие право собственности (свидетельство о праве собственности, договоре купли-продажи и т. п. ).

«Если недвижимость находится в, А Р Крым , Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях или Севастополе — можно обратиться к любому государственному регистратору или нотариусу в Украине», — говорится в сообщении.

13 октября такую возможность получат владельцы недвижимости в Черниговской области, добавляют в Министерстве юстиции.

Подать заявление можно онлайн через «Дию» (кроме г. Киева, Луганской и Донецкой областей).

Если право собственности приобретено до 2013 года, его государственная регистрация бесплатная.