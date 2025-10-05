Данные из Реестра прав собственности на недвижимое имущество не вошли автоматически в новый Государственный реестр прав. Тем, кто приобрел право собственности до 2013 года, нужно внести его в новый реестр самостоятельно. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
Право собственности на недвижимое имущество до 2013 года нужно внести в новый Госреестр
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что это значит
То есть если право собственности было зарегистрировано в Реестре прав собственности на недвижимое имущество, его следует теперь зарегистрировать уже в Государственном реестре прав.
Министерство советует обратиться к государственному регистратору в ЦНАП или нотариусе, работающим в пределах области, где расположена недвижимость. Предварительно подготовив документы, подтверждающие право собственности (свидетельство о праве собственности, договоре купли-продажи
«Если недвижимость находится в,
13 октября такую возможность получат владельцы недвижимости в Черниговской области, добавляют в Министерстве юстиции.
Подать заявление можно онлайн через «Дию» (кроме г. Киева, Луганской и Донецкой областей).
Если право собственности приобретено до 2013 года, его государственная регистрация бесплатная.
Комментарии - 2
в новий реєстр самостійно. Про це інформує Міністерство юстиції України.»
Такої норми закону НЕ існує - це «хотелки» нового міністра юстиції і нічого більше…