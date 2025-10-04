За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 950 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 114 380 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 3 октября: 950 российских оккупантов, 10 ракет и 450 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1114380 (+950) человек
- танков — 11226 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 23298 (+1) ед
- артиллерийских систем — 33428 (+15) ед
- РСЗО — 1515 (+1) ед
- средства ПВО — 1222 (+0) ед
- самолетов — 427 (+0) ед
- вертолетов — 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 66543 (+450)
- крылатые ракеты — 3803 (+10)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 63398 (+73)
- специальная техника — 3971 (+1)
Источник: Минфин
