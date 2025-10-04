Украинцы в сентябре купили наличную валюту на $1,89 млрд — НБУ

Украинцы в сентябре купили наличную валюту на $1,89 млрд, а продали — на $1,5 млрд. Об этом говорится в данных НБУ .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Кроме того, физические лица приобрели безналичную валюту на $323,26 млн, а продали — на $349,97 млн.

Читайте: Шатдаун в США и усиление напряженности в мире: что будет с курсом доллара и евро 4−5 октября

В целом, с начала 2025 года объемы покупки валюты населением превысили объемы продаж на $8,85 млрд.