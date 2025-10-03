Курс доллара и евро резко подскочили в пятницу, 3 октября, на межбанковских торгах. Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Гривна резко упала на межбанке в пятницу
|
Открытие 3 октября
|
Закрытие 3 октября
|
Изменения
|
41,08/41,11
|
41,33/41,36
|
25 /25
|
48,16/48,18
|
48,52/48,54
|
36/36
Средний курс в банках: 41,00−41,47 грн/доллар, 48,10−48,73 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,20−41,29, евро — 48,63−48,77 грн.
Источник: Минфин
