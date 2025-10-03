Государственный «Укрбуд» продали за 805 млн грн. Кто новые владельцы и что они получили?

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 октября 2025, 12:51 Читати українською

Государственный «Укрбуд» продали за 805 млн грн. Кто новые владельцы и что они получили?

Фонд государственного имущества продал 100% акций строительной компании «Укрбуд» за 805 миллионов гривен. Новыми владельцами стали братья Евгений и Василий Астионы, чья компания получила право на покупку после дисквалификации победителя аукциона. Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro.Продажи.

Фонд государственного имущества продал 100% акций строительной компании «Укрбуд» за 805 миллионов гривен.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Приватизация со второй попытки: как Астионы получили «Укрбуд»

История продажи государственного «Укрбуда» оказалась драматичной. На аукционе 18 июня победила компания «Петро ойл энд кемикалс», связанная с грузинским бизнесменом Давидом Бежуашвили. Однако в конце июня ее дисквалифицировали из-за связей с подсанкционными лицами.

Право на заключение сделки перешло к компании ООО «Техно-онлайн», которая предложила на 1 гривну меньше. Перед подписанием договора, 2 октября, в компании обновился состав собственников: ими стали известные агробизнесмены Евгений и Василий Астионы (по 33%) и их партнер Марина Айаб (34%).

Новые владельцы

Братья Астиони — известные предприниматели, владельцы крупной агропромышленной группы Dnipro Agro Group. Их основные бизнес-интересы сосредоточены в аграрном секторе, в частности в выращивании зерновых и масличных культур, а также в логистике и торговле. Приобретение крупной строительной компании является для них значительным шагом по диверсификации бизнеса и инвестицией в рынок недвижимости.

Что купили инвесторы: активы и обязательства

Объект приватизации включает 88 зданий, сооружений и нежилых помещений, а также 17 земельных участков. В Киеве компания владеет 19 объектами общей площадью 27 158,9 кв. м, а также имеет недвижимость во Львове, Харькове, Одессе и Днепре. Часть лотов объединяет несколько объектов, что повышает их ценность.

В то же время покупатели взяли на себя ряд обязательств:

  • Сохранить основные виды деятельности компании.
  • В течение 6 месяцев погасить долги по зарплате и перед бюджетом.
  • Не увольнять работников.
  • Выплатить государству дивиденды за 2024−2025 годы.

Финансовое состояние «Укрбуда»: убытки и доход от аренды

Некогда мощная строительная компания, которая участвовала в сооружении саркофага над ЧАЭС, сегодня находится в сложном финансовом положении. В 2024 году ее выручка упала до 67 млн грн, а убытки выросли до 13,5 млн грн.

В этом году «Укрбуд» не вел строительства. Основной доход компания получила от аренды собственной недвижимости (44 млн грн), а не от профильной деятельности.

Два Укрбуда

Стоит отметить, что приватизированное АО «Строительная компания «Укрбуд» является государственной компанией и не имеет никакого отношения к частной корпорации «Укрбуд Девелопмент» Максима Микитася, которая известна громкими коррупционными скандалами и десятками недостроенных жилых комплексов в Киеве.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами