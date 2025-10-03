Государственный «Укрбуд» продали за 805 млн грн. Кто новые владельцы и что они получили?

Фонд государственного имущества продал 100% акций строительной компании « Укрбуд » за 805 миллионов гривен. Новыми владельцами стали братья Евгений и Василий Астионы, чья компания получила право на покупку после дисквалификации победителя аукциона. Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro.Продажи.

Приватизация со второй попытки: как Астионы получили «Укрбуд»

История продажи государственного «Укрбуда» оказалась драматичной. На аукционе 18 июня победила компания «Петро ойл энд кемикалс», связанная с грузинским бизнесменом Давидом Бежуашвили. Однако в конце июня ее дисквалифицировали из-за связей с подсанкционными лицами.

Право на заключение сделки перешло к компании ООО «Техно-онлайн», которая предложила на 1 гривну меньше. Перед подписанием договора, 2 октября, в компании обновился состав собственников: ими стали известные агробизнесмены Евгений и Василий Астионы (по 33%) и их партнер Марина Айаб (34%).

Новые владельцы

Братья Астиони — известные предприниматели, владельцы крупной агропромышленной группы Dnipro Agro Group. Их основные бизнес-интересы сосредоточены в аграрном секторе, в частности в выращивании зерновых и масличных культур, а также в логистике и торговле. Приобретение крупной строительной компании является для них значительным шагом по диверсификации бизнеса и инвестицией в рынок недвижимости.

Что купили инвесторы: активы и обязательства

Объект приватизации включает 88 зданий, сооружений и нежилых помещений, а также 17 земельных участков. В Киеве компания владеет 19 объектами общей площадью 27 158,9 кв. м, а также имеет недвижимость во Львове, Харькове, Одессе и Днепре. Часть лотов объединяет несколько объектов, что повышает их ценность.

В то же время покупатели взяли на себя ряд обязательств:

Сохранить основные виды деятельности компании.

В течение 6 месяцев погасить долги по зарплате и перед бюджетом.

Не увольнять работников.

Выплатить государству дивиденды за 2024−2025 годы.

Финансовое состояние «Укрбуда»: убытки и доход от аренды

Некогда мощная строительная компания, которая участвовала в сооружении саркофага над ЧАЭС, сегодня находится в сложном финансовом положении. В 2024 году ее выручка упала до 67 млн грн, а убытки выросли до 13,5 млн грн.

В этом году «Укрбуд» не вел строительства. Основной доход компания получила от аренды собственной недвижимости (44 млн грн), а не от профильной деятельности.

Два Укрбуда

Стоит отметить, что приватизированное АО «Строительная компания «Укрбуд» является государственной компанией и не имеет никакого отношения к частной корпорации «Укрбуд Девелопмент» Максима Микитася, которая известна громкими коррупционными скандалами и десятками недостроенных жилых комплексов в Киеве.