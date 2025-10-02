В Украине предлагают снизить налог на аренду квартир

В Украине предлагается снизить налог на доходы от аренды квартир в рамках реформы жилищной политики.Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает «Укринформ».

Что известно

«Это позволит вывести рынок аренды из тени и для государства увеличить объем получаемых налогов. Для арендодателей это позволит получить абсолютно белые доходы, улучшить свой статус перед банками и иметь подтверждение легального дохода как в Украине, так и в странах Евросоюза», — пояснила Шуляк.

По ее словам, арендодатели платят 23% налога от дохода с аренды, а предлагаемые изменения предусматривают снижение ставки до 5−10%. Она отметила, что от этой инициативы выиграют все стороны: