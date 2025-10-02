В Україні пропонують знизити податок на оренду квартир

В Україні пропонують знизити податок на доходи від оренди квартир у рамках реформи житлової політики.Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, повідомляє «Укрінформ».
«Це дозволить вивести ринок оренди з тіні і для держави збільшити обсяг одержуваних податків. Для орендодавців же це дозволить отримати абсолютно білі доходи, поліпшити свій статус перед банками і мати підтвердження легального доходу як в Україні, так і в країнах Євросоюзу», — пояснила Шуляк.
За її словами, наразі орендодавці сплачують 23% податку від доходу з оренди, а пропоновані зміни передбачають зниження ставки до 5−10%. Вона зазначила, що від цієї ініціативи виграють усі сторони:
- держава отримає більші податкові надходження;
- орендодавці зможуть легалізувати доходи;
- права орендарів будуть надійно захищені.
