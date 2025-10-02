Доллар и евро подешевели на межбанковских торгах в четверг

Доллар и евро подешевели на межбанке в четверг, 2 октября. Об этом свидетельствуют данные Минфина.
|
Открытие 2 октября
|
Закрытие 2 октября
|
Изменения
|
41,22/41,25
|
41,08/41,11
|
1 4/14
|
48,41/48,42
|
48,17/48,18
|
24/24
Средний курс в банках: 41,05−41,50 грн/доллар, 48,15−48,79 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,16−41,27, евро — 48,60−48,78 грн.
Источник: Минфин
