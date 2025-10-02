Национальный банк Украины установил на 3 октября 2025 официальный курс гривны на уровне 41,2764 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 5 копеек.
Гривна падает: НБУ установил курсы валют на пятницу
Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам
Официальный курс на 3 октября 2025 установлен на таком уровне: 41,2764 гривен за 1 доллар (+0,0549 грн).
Официальный курс евро составит 48,5039 грн за 1 евро (+0,1305 грн).
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Комментарии