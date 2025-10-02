С начала года Приватбанк доставил украинцам почти миллион карт по всей стране и за границу

Клиенты Приватбанка с начала 2025 года получили с доставкой по Украине и за границу почти 1 млн платежных карт банка. Об этом сообщил член правления Приватбанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

Куда заказывают доставку чаще всего

Чаще всего клиенты заказывают доставку карт по Украине — с начала 2025 года карты с доставкой получили 843 тыс клиентов. Чаще всего заказывают карты Приватбанка с доставкой жители Киева, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Одесской, Полтавской и Винницкой областей.

За рубежом карты Приватбанка с доставкой с начала 2025 года получили 126 тысяч украинцев. Больше клиенты банка заказывают доставку карт в Польшу, Германию, Чехию, США, Великобританию, Францию и Испанию.

До конца 2025 года доставка карт клиентам банка будет бесплатной.

Как заказать

Заказать новую карточку Приватбанка или перевыпустить действующую очень просто — оформить заявку за несколько кликов в Приват24 и получить карточку в отделении или почтамате Новой Почты по Украине и через Новую Почту и Укрпочту на любой адрес более чем в 60 стран мира.