українська
2 октября 2025, 14:16

BingX открывает путь к торговле реальными активами, расширяя линейку деривативов

ПАНАМА, 30 сентября 2025 г. —BingX, ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 AI, объявила о расширении линейки деривативов на реальные активы (Real-World Assets, RWA), став одной из первых цифровых торговых платформ в мире, предоставляющих доступ к глобальным валютным рынкам. Новая функция интегрирует торговлю RWA прямо в линейку бессрочных фьючерсов BingX, позволяя пользователям работать с рынками с удобством расчетов в USDT.

ПАНАМА, 30 сентября 2025 г.

BingX упростила процесс торговли RWA, предоставив пользователям бесшовный доступ к торговле основными валютными парами в интерфейсе бессрочных фьючерсов. Новый продукт предлагает кредитное плечо до 500x, сниженные комиссии и улучшенную ликвидность, обеспечивая трейдерам больше гибкости и конкурентные условия для освоения возможностей валютнzaqa`ых рынков — без необходимости покидать безопасную и надежную среду торговли BingX.

Вивьен Лин, директор по продуктам BingX, прокомментировала:

«Расширение линейки RWA-продуктов BingX отражает нашу приверженность к предоставлению своевременных и ценных решений, которые расширяют горизонты для наших пользователей. Улучшив наши предложения в сфере RWA, мы сделали торговлю более диверсифицированной и эффективной, снизили барьеры входа и предоставили трейдерам мощные инструменты для усиления их стратегий. Эта веха подчеркивает нашу миссию интегрировать реальные и цифровые активы в доступной, безопасной и ориентированной на пользователя форме.»

В дальнейшем BingX планирует продолжить расширять предложения в сфере RWA-деривативов, предоставляя пользователям еще больше инструментов для диверсификации портфелей как в цифровых, так и в традиционных рынках. Интегрируя RWA в линейку деривативов, BingX стремится сделать институциональные возможности более доступными, соединяя реальные активы и развивающуюся цифровую экономику.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптобиржей и компанией в сфере Web3 AI, обслуживающей глобальное сообщество более чем из 20 миллионов пользователей. Благодаря широкому набору AI-продуктов и сервисов, включая деривативы, спотовую торговлю и копитрейдинг, BingX удовлетворяет потребности пользователей всех уровней опыта — от новичков до профессионалов. Придерживаясь принципов доверия и инноваций, BingX предоставляет пользователям современные инструменты, повышающие эффективность и уверенность в торговле. В 2024 году BingX с гордостью стала официальным криптовалютным партнером футбольного клуба «Челси», дебютировав в мире спортивного спонсорства.

Для СМИ: media@bingx.com

Больше информации:https://bingx.com/

Источник: Минфин
