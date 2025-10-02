Будущее денег и платежных систем будет характеризоваться эволюцией, а не какой-то радикальной криптореволюцией, которую представляют сторонники биткоина. Деньги являются слишком общественным благом и проблемой национальной безопасности, чтобы оставлять их частным, анонимным, децентрализованным актерам. О том, что ждет деньги и платежные системы в будущем в колонке для Project Syndicate, рассказали старший советник Hudson Bay Capital Management LP Нуриэль Рубини и генеральный директор Rosa & Roubini Брунелло Роза. «Минфин» выбрал главное.

Какое будущее денег

Что ждет деньги и платежные системы в будущем? Хотя оно, несомненно, будет включать беспрецедентные технологии, для того чтобы предусмотреть полную картину, нужен исторический контекст.

Традиционно денежные и платежные системы функционировали на комбинации денежной базы (выпущенной центральным банком) и денег частного сектора, обычно выпускаемых коммерческими банками через депозиты к вопросу, кредитные карты и т. д. Поскольку более новые финтех-платежные системы, такие как Alipay, WeChat, Venmo или PayPal, все еще связаны с банковскими депозитами и кредитными картами, они представляют собой эволюцию, а не революцию.

Что касается биткоина и других децентрализованных криптоактивов, ни один из них не стал валютой, поскольку ни один не является расчетной единицей, масштабируемым средством платежа, стабильным средством сбережения или цифровым средством (эталоном для других подобных активов). Сальвадор даже объявил биткоин законным платежным средством, но в лучшем случае около 5% трансакций с товарами и услугами рассчитываются с его помощью.

Правда, поскольку администрация Трампа создала Стратегический резерв биткоинов, а все больше институциональных инвесторов добавили его в свои портфели, некоторые комментаторы считают, что биткоин со временем станет средством сбережения. Но это еще предстоит проверить.

Какие еще способности делают технологии распределенного реестра (DLT)? Если не учитывать криптоактивы, которые будут оставаться волатильными токенами для спекулятивной деятельности, появились три других варианта: цифровые валюты центральных банков (CBDC), стейблкоины и токенизированные депозиты.

Опасения по поводу того, что цифровые валюты центрального банка (CBDC) будут вытеснять банки из посредничества или будут способствовать массовому снятию средств с банков во время финансовой паники, уменьшились теперь, когда на балансы CBDC, вероятно, будут введены ограничения. В большинстве случаев центральные банки будут стремиться обеспечить публичный безопасный актив для цифровых кошельков людей, а не альтернативу платежным системам частного сектора; и большинство CBDC не будут «программированными» или приносящими проценты.

Это означает, что решения частного сектора и дальше будут доминировать в платежах. Финтех может предлагать дешевые, безопасные и эффективные варианты, не обязательно основанные на DLT; теперь правительства предлагают банкам и корпоративным фирмам платежные системы в режиме реального времени, которые способствуют дешевым и немедленным расчетам. И даже в сфере DLT токенизация фондов денежного рынка или процентных «флеткоинов» (привязанных к корзине активов) может привести к внедрению новых форм квази- или широких денег, которые можно беспрепятственно конвертировать в цифровые деньги, оказывающие платежные услуги.

Преимущество стейблкоина

Но предпочтения существенно отличаются в зависимости от юрисдикции. В Соединенных Штатах идеологическая оппозиция администрации Трампа к CBDC привела к тому, что она предпочла стейблкоины (что вызвало предупреждение Банка международных расчетов (BIS) о возвращении к хаотическому свободному банковскому обслуживанию девятнадцатого века, только в цифровом формате).

В Европе, напротив, опасения рисков стейблкоинов, такие как новая петля между казначейством и эмитентами стейблкоинов, а также плохая практика борьбы с отмыванием денег и принципа «знай своего клиента», означают преимущество CBDC и токенизированных депозитов.

А в Китае нежелание потенциально децентрализованных стейблкоинов привело к тому, что правительство отдало предпочтение CBDC, а также финтех-платежным решениям.

В идеале, каждое из этих решений сосуществовало бы и играло разную роль в хорошо организованной системе цифровых валют. CBDC была бы публичным безопасным активом в цифровых кошельках людей, обеспечивая основу доверия всей системе.

Стейблкоины затем использовались для внутренних одноранговых или международных платежей, а токенизированные депозиты использовались для межбанковских транзакций.

Пока одной из немногих юрисдикций, которая, кажется, осознала важность внедрения этой «пирамиды» цифровых валют, являются Объединенные Арабские Эмираты, создающие наиболее благоприятную среду для цифровых активов на глобальном уровне.

В этом контексте следует отметить, что хотя новые цифровые формы денег базируются на определенной форме DLT, большинство из них работают на централизованных, а не децентрализованных реестрах, и они обычно получают разрешения от уполномоченных и доверенных валидаторов, а не через транзакции без разрешения и доверия. Или, другими словами, они более близки к традиционным централизованным реестрам, чем к настоящему DLT.

Тем не менее, многие из токенизирующих реальные активы, похоже, выбирают DLT как желаемую «объединяющую платформу», деноминируя цифровые активы в собственных цифровых валютах. Таким образом, вместо того, чтобы сосредотачиваться на гонке за доминирование над внутренними или трансграничными платежными системами, мы предлагаем следить за геополитикой цифровых валют с учетом их потенциала служить глобальными резервными активами.

Стремясь усилить глобальную роль юаня, частично для уменьшения риска будущих финансовых санкций США, Китай настаивает на использовании своей центральноамериканской валюты (CBDC), электронного юаня (e-CNY), в трансграничных трансакциях между странами, участвующими в китайской инициативе «Один пояс, один путь» (и ее сестры).

Благодаря m-Bridge технологии, первоначально разработанной вместе с BIS, электронный юань можно использовать для обхода долларовых каналов и системы SWIFT для трансграничных транзакций; на самом деле, Китай уже имеет свою альтернативу SWIFT: CIPS (Система межбанковских платежей).

Эти шаги свидетельствуют о том, что еврозона может быть зажата между доминирующим долларом (роль которого будет усилена широким внедрением стейблкоинов, привязанных к доллару) и растущим электронным юанем. Поэтому Европа быстро движется к внедрению цифрового евро, что может помочь сохранить роль единой валюты как глобального резерва и предоставить определенную «стратегическую автономию» Европейскому Союзу.

В конце концов администрация Трампа продвигает стейблкоины (с помощью недавнего Закона GENIUS), чтобы сохранить доминирующую роль доллара в мировых платежах и в качестве резервной валюты. Поскольку стейблкоины на основе доллара сейчас повторно долларизируют мировую экономику, и Китай и еврозона пересматривают свой предыдущий скептицизм и рассматривают возможность выпуска собственных стейблкоинов.

Будущее денег и платежных систем будет характеризоваться эволюцией, а не какой-либо радикальной крипто-революцией.

Сетевые эффекты дают современным системам преимущество в управлении. Спустя более полутора десятилетий после запуска биткоина главным достижением в криптовалюте стал стейблкоин, являющийся просто цифровой версией фиатной валюты; а также внедрение стейблкоинов будет постепенным.

Деньги слишком общественным благом и слишком проблемой национальной безопасности, чтобы оставлять их частным, анонимным, децентрализованным актерам. Так или иначе они будут оставаться в компетенции государства.