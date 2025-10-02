Может ли XYZVerse обогнать SOL или ADA? Вот его показатели предпродажи

XYZVerse оказался в центре внимания, поскольку его ранние продажи демонстрируют высокие показатели. Многие теперь задаются вопросом, сможет ли он в скором времени догнать или даже обогнать такие проекты, как Solana и Cardano . Более внимательный взгляд на данные предпродажи проливает свет на потенциальные изменения рыночных позиций, повышая ставки для тех, кто отслеживает новые проекты.

$XYZ открывает статус G.O.A.T., ранние инвесторы получают возможность получить огромную прибыль

XYZVerse ($XYZ) привнес совершенно новую концепцию в нишу мем-монет, соединив азарт спорта с динамичной энергией криптовалют. Разработанный для ярых поклонников футбола, баскетбола, ММА и киберспорта, этот проект — не просто очередной токен, а растущее сообщество, построенное вокруг страсти к игре.

С помощью смелой концепции Greatest of All Time (G.O.A.T.) XYZVerse ставит перед собой более высокие цели, чем обычные мем-монеты.

Чем отличается $XYZ? Это не кратковременная мода. У этого проекта есть четкий план развития и преданное сообщество, нацеленное на долгосрочный рост.

Вдохновленный спортивным менталитетом, токен $XYZ стал главным претендентом на победу, готовым сокрушить конкурентов. $XYZ находится на пути к подиуму победителей, чтобы стать знаком чести для тех, кто живет и дышит спортом и криптовалютой.

$XYZ уже приносит результаты еще до выхода на рынок

Предварительная продажа $XYZ уже началась, предоставляя доступ к токену по специальной цене до листинга.

Цена запуска: 0,0001 доллара

Текущая цена: 0,0055

Следующий этап: 0,0056

Цена листинга: 0,1

После предварительной продажи токен $XYZ будет листингован на крупных централизованных и децентрализованных биржах с целевой ценой листинга 0,10 доллара. Если проект привлечет достаточно капитала для поддержки этой оценки, ранние инвесторы могут получить до 1000-кратной прибыли от своих вложений в предварительной продаже.

На данный момент инвестировано более 15 миллионов долларов, что свидетельствует о высоком интересе рынка. Приобретение токенов по более низкой цене предварительной продажи дает возможность получить более высокую рентабельность инвестиций после запуска.

Спрос на $XYZ растет, что способствует быстрому прогрессу в предварительной продаже. Ранние покупатели получают самые низкие цены, максимизируя свою потенциальную прибыль.

Присоединяйтесь к предпродаже $XYZ сейчас и увидите, как ваши копейки превратятся в миллионы!

Solana (SOL)

Источник: TradingView

SOL охлаждается после долгого спринта. За последнюю неделю монета подешевела на 1,66%, но за месяц все еще демонстрирует рост на 4,52%, а за 6 месяцев — на 79,01%. Текущий диапазон колеблется между 189 и 235 долларами, и трейдеры рассматривают эту зону скорее как паузу, чем как пик.

10-дневная скользящая средняя на уровне 208,61 доллара превышает 100-дневную линию на уровне 206,55 доллара, что указывает на устойчивый восходящий тренд. RSI на уровне 53,68 и Stoch на уровне 67,85 не показывают ни перекупленности, ни панической распродажи. MACD едва положительный, поэтому импульс есть, но ему нужна искра. Если покупатели преодолеют отметку в 234 доллара, первое реальное препятствие будет находиться на уровне 259 долларов; его преодоление откроет путь к 305 долларам.

От середины сегодняшнего диапазона прорыв до 259 долларов будет означать рост примерно на 20%, а 305 долларов увеличат ралли почти на 40%. Неспособность удержаться на уровне 189 долларов оставляет 167 долларов в качестве ближайшего дна, примерно на 15% ниже, а 121 доллар — на 35% ниже. Текущее сочетание умеренного импульса, растущих краткосрочных средних и спокойного RSI слегка склоняет чашу весов в сторону теста 259 долларов перед любым глубоким откатом.

Cardano (ADA)

Источник: TradingView

ADA торгуется между 0,75 и 0,88 после плоской недели, которая сократила 0,25%. Это падение добавляется к небольшому снижению на 0,98% за месяц, но токен по-прежнему демонстрирует рост на 23,47% за 6 месяцев. Большая часть активности сосредоточена вблизи отметки 0,80, где находятся 10-дневная и 100-дневная скользящие средние, что свидетельствует о балансе между покупателями и продавцами.

Динамика склоняется к небольшому росту. RSI составляет 54,88, что чуть выше нейтрального уровня. Стохастический индикатор на уровне 66,25 подтверждает этот небольшой рост. Линия MACD находится в положительной зоне, что указывает на возможное усиление давления в случае роста объема. Трейдеры рассматривают 0,95 в качестве следующего потолка; его преодоление может вызвать новый интерес.

Прорыв уровня 0,95 откроет путь к 1,084, что примерно на 32% выше нижней границы текущего диапазона. Неспособность пробиться выше оставляет ADA подверженной риску падения до уровня 0,69, что примерно на 16% ниже средней точки, с более глубокой поддержкой на уровне 0,552. Шестимесячный тренд и устойчивые средние значения указывают на то, что быки по-прежнему имеют небольшое преимущество, но монете необходимо чистое закрытие выше 0,95, чтобы подтвердить следующий этап роста.

Заключение

SOL и ADA остаются сильными выборами, но фокус XYZVerse на спортивных мемах, активность предпродажи и амбициозный план развития указывают на более резкий рост, что делает XYZ вероятным лидером бычьего рынка 2025 года.

