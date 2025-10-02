XYZVerse оказался в центре внимания, поскольку его ранние продажи демонстрируют высокие показатели. Многие теперь задаются вопросом, сможет ли он в скором времени догнать или даже обогнать такие проекты, как Solana и Cardano. Более внимательный взгляд на данные предпродажи проливает свет на потенциальные изменения рыночных позиций, повышая ставки для тех, кто отслеживает новые проекты.
Может ли XYZVerse обогнать SOL или ADA? Вот его показатели предпродажи
$XYZ открывает статус G.O.A.T., ранние инвесторы получают возможность получить огромную прибыль
XYZVerse ($XYZ) привнес совершенно новую концепцию в нишу мем-монет, соединив азарт спорта с динамичной энергией криптовалют. Разработанный для ярых поклонников футбола, баскетбола, ММА и киберспорта, этот проект — не просто очередной токен, а растущее сообщество, построенное вокруг страсти к игре.
С помощью смелой концепции Greatest of All Time (G.O.A.T.) XYZVerse ставит перед собой более высокие цели, чем обычные мем-монеты.
Чем отличается $XYZ? Это не кратковременная мода. У этого проекта есть четкий план развития и преданное сообщество, нацеленное на долгосрочный рост.
Вдохновленный спортивным менталитетом, токен $XYZ стал главным претендентом на победу, готовым сокрушить конкурентов. $XYZ находится на пути к подиуму победителей, чтобы стать знаком чести для тех, кто живет и дышит спортом и криптовалютой.
$XYZ уже приносит результаты еще до выхода на рынок
Предварительная продажа $XYZ уже началась, предоставляя доступ к токену по специальной цене до листинга.
Цена запуска: 0,0001 доллара
Текущая цена: 0,0055
Следующий этап: 0,0056
Цена листинга: 0,1
После предварительной продажи токен $XYZ будет листингован на крупных централизованных и децентрализованных биржах с целевой ценой листинга 0,10 доллара. Если проект привлечет достаточно капитала для поддержки этой оценки, ранние инвесторы могут получить до 1000-кратной прибыли от своих вложений в предварительной продаже.
На данный момент инвестировано более 15 миллионов долларов, что свидетельствует о высоком интересе рынка. Приобретение токенов по более низкой цене предварительной продажи дает возможность получить более высокую рентабельность инвестиций после запуска.
Спрос на $XYZ растет, что способствует быстрому прогрессу в предварительной продаже. Ранние покупатели получают самые низкие цены, максимизируя свою потенциальную прибыль.
Присоединяйтесь к предпродаже $XYZ сейчас и увидите, как ваши копейки превратятся в миллионы!
Solana (SOL)
Источник: TradingView
SOL охлаждается после долгого спринта. За последнюю неделю монета подешевела на 1,66%, но за месяц все еще демонстрирует рост на 4,52%, а за 6 месяцев — на 79,01%. Текущий диапазон колеблется между 189 и 235 долларами, и трейдеры рассматривают эту зону скорее как паузу, чем как пик.
10-дневная скользящая средняя на уровне 208,61 доллара превышает 100-дневную линию на уровне 206,55 доллара, что указывает на устойчивый восходящий тренд. RSI на уровне 53,68 и Stoch на уровне 67,85 не показывают ни перекупленности, ни панической распродажи. MACD едва положительный, поэтому импульс есть, но ему нужна искра. Если покупатели преодолеют отметку в 234 доллара, первое реальное препятствие будет находиться на уровне 259 долларов; его преодоление откроет путь к 305 долларам.
От середины сегодняшнего диапазона прорыв до 259 долларов будет означать рост примерно на 20%, а 305 долларов увеличат ралли почти на 40%. Неспособность удержаться на уровне 189 долларов оставляет 167 долларов в качестве ближайшего дна, примерно на 15% ниже, а 121 доллар — на 35% ниже. Текущее сочетание умеренного импульса, растущих краткосрочных средних и спокойного RSI слегка склоняет чашу весов в сторону теста 259 долларов перед любым глубоким откатом.
Cardano (ADA)
Источник: TradingView
ADA торгуется между 0,75 и 0,88 после плоской недели, которая сократила 0,25%. Это падение добавляется к небольшому снижению на 0,98% за месяц, но токен по-прежнему демонстрирует рост на 23,47% за 6 месяцев. Большая часть активности сосредоточена вблизи отметки 0,80, где находятся 10-дневная и 100-дневная скользящие средние, что свидетельствует о балансе между покупателями и продавцами.
Динамика склоняется к небольшому росту. RSI составляет 54,88, что чуть выше нейтрального уровня. Стохастический индикатор на уровне 66,25 подтверждает этот небольшой рост. Линия MACD находится в положительной зоне, что указывает на возможное усиление давления в случае роста объема. Трейдеры рассматривают 0,95 в качестве следующего потолка; его преодоление может вызвать новый интерес.
Прорыв уровня 0,95 откроет путь к 1,084, что примерно на 32% выше нижней границы текущего диапазона. Неспособность пробиться выше оставляет ADA подверженной риску падения до уровня 0,69, что примерно на 16% ниже средней точки, с более глубокой поддержкой на уровне 0,552. Шестимесячный тренд и устойчивые средние значения указывают на то, что быки по-прежнему имеют небольшое преимущество, но монете необходимо чистое закрытие выше 0,95, чтобы подтвердить следующий этап роста.
Заключение
SOL и ADA остаются сильными выборами, но фокус XYZVerse на спортивных мемах, активность предпродажи и амбициозный план развития указывают на более резкий рост, что делает XYZ вероятным лидером бычьего рынка 2025 года.
Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь: